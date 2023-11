Fußball

18:00 Uhr

Wichtige Erkenntnisse für Ebermergens Trainer Andreas Probst

Plus SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf trifft in der Kreisliga auf Hainsfarth. Der Trainer spricht über Erkenntnisse aus dem jüngsten Sieg und seinen Top-Torjäger.

Von Patrick Widinger

Am vergangenen Wochenende hat die SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf in Oettingen einen wichtigen Auswärtssieg gelandet. Wie beurteilen Sie diesen Erfolg und was nehmen Sie und Ihr Trainerkollege Stefan Falch daraus für das nächste Spiel gegen Hainsfarth mit?

Andreas Probst: Ganz klar, für uns war das ein sehr wichtiger Erfolg, da wir nach drei Niederlagen in Serie endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern wollten. Der Sieg war verdient, auch wenn er aus meiner Sicht zwei Tore zu hoch ausfiel. Die wichtigsten Erkenntnisse der letzten Wochen sind für uns ganz klar: Wir müssen als Team positiv agieren und als Mannschaft stets gemeinsam verteidigen.

