Wichtiger Erfolg für den VfB Oberndorf

Nach zweitem Saisonsieg geht es für den VfB Oberndorf in der Tabelle der Kreisklasse Nord II bergauf. Eggelstetten und Altisheim-Leitheim verlieren.

Zwei Niederlagen und einen Sieg gab es für die Landkreis-Vertreter in der Kreisklasse Nord II. Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg musste die SpVgg Altisheim-Leitheim im Kellerduell bei Unterringingen eine knappe 1:2-Pleite einstecken. Der SV Eggelstetten verlor das Verfolgerduell in Unterthürheim – dafür landete der VfB Oberndorf einen wichtigen 4:1-Sieg beim FC PUZ und verbesserte sich ins untere Mittelfeld.

TSV Unterthürheim – SV Eggelstetten 3:0 (1:0). Einen verdienten Heimsieg feierte der TSV gegen den Tabellennachbarn Eggelstetten. Spielertrainer Fabian Knötzinger traf bereits in Anfangsphase mit einem Traum-Freistoß aus 25 Metern genau ins Kreuzeck zum 1:0. Bis zum Pausenpfiff blieb die Heimelf weiter am Drücker, ohne jedoch noch einen weiteren Treffer zu erzielen. So kam der SVE fast zum Ausgleich, zwei mal musste Markus Weigl in höchster Not klären. Dann aber doch die Entscheidung als sich Alexander Drexler auf links durchsetzte und zum verdienten 2:0 einschob. (82.). Kurz vor Schluss machte Johannes Heindl mit dem 3:0 den Deckel drauf. (tsv)

SpVgg Altisheim-Leitheim kann Schwung aus jüngstem Sieg nicht mitnehmen

TSV Unterringingen – SpVgg Altisheim-Leitheim 2:1 (2:1). Um wichtige Punkte für den Klassenerhalt ging es in diesem Duell. Die Hausherren starteten gut in die Partie und konnten nach zehn Minuten durch Gazmend Nuraj das 1:0 erzielen. Die Gäste aus Altisheim ließen jedoch die Köpfe nicht hängen und kämpften für den Anschlusstreffer. Der gelang ihnen dann in der 38. Spielminute durch Luca Jurida. Kurz vor der Halbzeit konnte jedoch Armend Nuraj nach einer schönen Flanke von Phillipp Weng den TSV wieder in Führung bringen (41.). In der zweiten Halbzeit konnte weder Unterringingen noch Altisheim nachlegen und so endete die Partie mit 2:1 für Unterringingen. (sihe)

FC Pfaffenhofen-Untere Zusam – VfB Oberndorf 1:4 (0:1). Von der ersten Minute an hatte der VfB das Spiel im Griff. Bereits in der Anfangsphase verwandelte Tobias Miller einen klaren Handelfmeter zur frühen Führung für die Gäste. Der VfB blieb weiter spielbestimmend und kam immer wieder gefährlich vors Tor der Heimelf. Nach 29 Minuten dezimierte sich der FC PUZ selbst, nachdem Florian Grenzebach nur noch per Notbremse gestoppt werden konnte. Danach zogen sich die Hausherren zurück und überließen den Oberndorfern den Ball. In der 59. Minute wurde Tobias Miller nach einer stark getretenen Ecke von Philip Rippl sträflich allein gelassen und verwandelte per Kopf zum 2:0. der VfB blieb weiter dran und erhöhte durch Rippl. Michael Bröll gelang per Strafstoß der Ehrentreffer für die Heimelf.. Fast im Gegenzug traf Christian Neubauer allein vor dem Tor zum Endstand. (vfb)

Lesen Sie dazu auch