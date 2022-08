Wieder kein Erfolgserlebnis für Altisheim

Die SpVgg Altisheim-Leitheim unterliegt zuhause gegen den FC PUZ 0:1. Auch Oberndorf und Eggelstetten verlieren.

Ein Null-Punkte-Wochenende gab es für die drei DZ-Fußball-Mannschaften in der Kreisklasse Nord II. Während sich der VfB Oberndorf Spitzenreiter Höchstädt geschlagen geben musste und der SV Eggelstetten beim Tabellenzweiten in Wertingen seine erste Saisonniederlage kassierte, bleibt Kreisliga-Absteiger SpVgg Altisheim-Leitheim weiter punkt- und torlos. Gegen den FC PUZ gab es ein 0:1.

VfB Oberndorf – SSV Höchstädt 1:3 (0:0). In einer temporeichen Partie war die erste Chance den Hausherren geboten, Christian Neubaur zog aus knapp 20 Metern über das Tor. Bis zum Pausenpfiff waren den knapp 200 Zuschauern nur wenig zwingende Torszenen vergönnt. Kurz nach dem Seitenwechsel stellte Mark Wimmer per Kopf auf 0:1 für die Gäste. Im fast direkten Gegenzug glich der frisch eingewechselte Leonhard Printz zum 1:1 aus. Wenige Minuten vor Spielende war es erneut Mark Wimmer, welcher die Gäste in Führung brachte. Auf der Gegenseite vergab Oberndorfs Tobias Miller einen Foulelfmeter zum möglichen Ausgleich. Mit dem Abpfiff erhöhte Thomas Junginger noch zum 1:3 Endstand für Höchstädt. (kh)

Eggelstetten kann nur noch Ergebniskosmetik betreiben

TSV Wertingen II – SV Eggelstetten 3:1 (2:0). Der SV Eggelstetten musste sich beim TSV Wertingen II geschlagen geben. Die Wertinger gingen bereits früh in Führung. Bastian Völk eroberte den Ball, ging an SVE-Keeper Tobias Gerner vorbei und schob zum 1:0 ein (7.). Spielertrainer Max Gallenmüller erhöhte in der 35. Minute auf 2:0. Eine flache Hereingabe von Tino Wagner lupfte er über Torhüter Gerner sehenswert hinweg. Nach einer Stunde erzielte Völk sein zweites Tor. Eggelstetten verkürzte noch auf 3:1, nachdem eine Freistoßhereingabe von Felix Dirr etwas glücklich durchrutschte. Die Heimelf ließ im restlichen Spielverlauf aber nichts mehr anbrennen. (thmi)

SpVgg Altisheim-Leitheim – FC Pfaffenhofen-Untere Zusam 0:1 (0:0). Die SpVgg Altisheim-Leitheim verlor ihr Heimspiel denkbar knapp und bleibt damit weiter punkt- und torlos. Der erste Durchgang war ausgeglichen, die Hausherren hatten mehr vom Spiel, konnten aber nichts Zählbares verbuchen. Nach der Pause das gleiche Bild – auch wenn die Chancen für die Hanfbauer-Elf nun besser wurden. Etwa ab der 60. Minute agierten die Gäste etwas zwingender. Erst konnte Heimkeeper Manuel Eberle einen Abschluss gerade noch mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenken, aber die Bogenlampe in der 68. Minute durch Stefan Böck schlug zur glücklichen Gästeführung ein.

Die SpVgg ließ sich in der Folge nicht hängen, warf in der Schlussphase alles nach vorne und kam auch noch zur ein oder anderen Chance. Ein Treffer und damit der Ausgleich wollte den Hausherren jedoch nicht mehr gelingen, sodass die fünfte Niederlage im fünften Spiel besiegelt war. (mm)