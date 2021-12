Wörnitzstein als positive Überraschung der Bezirksliga

Der Aufsteiger überwintert auf dem guten sechsten Platz. Mertingen dagegen hadert mit der bisherigen Saison.

Unterschiedlicher könnten die Gefühlslagen der beiden Bezirksligisten aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung zur Winterpause kaum sein: Während der FC Mertingen den Erwartungen – auch den eigenen – hinterherhinkt, wusste der Aufsteiger Wörnitzstein-Berg positiv zu überraschen.

Der FCM steht nach 18 Spielen auf dem 14. Tabellenplatz. Damit müsste das Team von Trainer Bernhard Schuster am Ende der Saison in die Abstiegsrelegation gehen. Dabei fing die Spielzeit der Mertinger perfekt an: Am ersten Spieltag gab es im Derby gegen den SV Wörnitzstein-Berg einen klaren 3:0-Sieg. Doch anschließend folgten aus den nächsten 17 Spielen nur noch drei weitere Siege, drei Unentschieden und elf Niederlagen. Schuster hat sich die bisherige Saison anders erhofft: „Das war eine sehr durchwachsene Hinrunde, und wir haben uns eine bessere Tabellenposition vorgestellt.“ Vor allem Verletzungsprobleme seien ausschlaggebend für den Negativlauf der Mertinger gewesen. „Wir hatten viele Spiele in kurzer Zeit, und durch die vielen verletzten Spieler kamen wir in eine Art Negativstrudel. Vor allem im Bereich Fitness haben wir Probleme und die negativen Ergebnisse hatten natürlich auch Auswirkungen auf das Selbstvertrauen der Mannschaft“, erklärt Schuster.

Der FC Mertingen stellt mit 44 Gegentoren aus 18 Partien zudem die zweitschlechteste Abwehr der Liga. Daran habe das Trainerteam bereits in der Hinrunde gearbeitet, um die Schwächen abzustellen. Die Zielsetzung für die Rückrunde ist klar: „Wir wollen vier Mannschaften hinter uns lassen und wenn möglich ohne Relegation die Klasse halten“, verkündet Schuster. Dafür seien 90 Minuten Kampf auf dem Platz nötig. Um das zu erreichen, soll die Fitness der Mannschaft in der Pause gestärkt werden.

Wenige Kilometer weiter nördlich sieht die Welt anders aus. Aufsteiger SV Wörnitzstein-Berg liegt nach der Hinrunde auf Platz sechs der Liga und ist mit nur fünf Punkten Abstand auf den Zweitplatzierten TSV Aindling oben mit dabei. Zudem konnte die Mannschaft von Trainer Bernd Taglieber Ende Juli den Kreispokal mit einem 1:0-Sieg gegen Jettingen holen. „Mein Resümee ist durchweg positiv. Wir haben alle Erwartungen übertroffen. Es hätte nicht besser laufen können“, erklärt Taglieber. Auch die Wörnitzsteiner Mannschaft hatte während der Hinrunde einige Verletzungsprobleme aufgrund der hohen Belastung. „Es ist gefährlich für den Amateurfußball, aber wir sind vergleichsweise glimpflich durch die bisherige Spielzeit gekommen“, so Taglieber. Trotz der starken Hinrunde liegt der Fokus beim Wörnitzsteiner Trainer weiterhin auf dem Klassenerhalt. Dafür seien auch sportliche Verbesserungen von Nöten: „Im eigenen Ballbesitz müssen wir noch bessere Lösungen finden, und da brauchen wir einfach mehr Durchschlagskraft“, erläutert Taglieber. Von Ziel zu Ziel soll geschaut werden. Nach neun Siegen und drei Unentschieden aus den ersten 18 Partien sei aber auch noch mehr drin. „Für mich persönlich wäre ein einstelliger Tabellenplatz super. Auch die drittbeste Landkreismannschaft zu sein ist eine Zielsetzung, die ich anstreben will“, verkündet Taglieber.

Die Tabelle bietet im mittleren und unteren Bereich ein schiefes Bild. Der FC Affing hat erst 14 Spiele absolviert, acht Mannschaften haben bereits 18 Spiele hinter sich. Die ersten drei der Tabelle TSV Hollenbach, TSV Aindling und VfL Ecknach sind nur einen Punkt auseinander, was eine spannende Frühjahrsrunde verspricht. Die meisten Treffer hat keine dieser drei Mannschaften erzielt, sondern der Neuling FC Horgau (44 Tore). Auch die wenigsten Gegentore hat keine Spitzentriomannschaft kassiert, sondern Affing (erst 16 Gegentore). Affing gehört neben Schlusslicht SC Altenmünster zu den sturmschwachen Teams (erst 17 Treffer). Die Schießbude der Liga steht beim Aufsteiger TSV Pöttmes (54 Gegentore), der zweimal 0:7 und einmal 0:6 verlor.

Acht Heimspiele, acht Heimsiege – die beste Heimmannschaft ist Ecknach. In der reinen Heimtabelle liegt Wörnitzstein-Berg auf Platz zwei, der TSV Nördlingen II auf Platz sieben und Mertingen auf Rang elf. Schwächstes Heimteam ist überraschend der SC Bubesheim.

Die Auswärtstabelle führt Hollenbach an. Hier liegen die drei Landkreisteams auf den Plätzen neun (SVW/B), zehn (Nördlingen) und 15 (Mertingen). Die Fairnesswertung führt der FC Günzburg an, Nördlingen folgt dicht dahinter auf Platz zwei, Mertingen liegt auf Platz sechs und der SV Wörnitzstein-Berg auf Platz zehn. Zwei Spieler erhielten bereits zweimal die Rote Karte: Markus Weigl vom TSV Wertingen und Martin Brodowski vom TSV Pöttmes, der zunächst drei Spiele gesperrt wurde und gleich im ersten Spiel nach Ablauf der Sperre wieder Rot erhielt.

Die erfolgreichsten Torschützen

13 Tore Denis Buja (Meitingen).

12 Tore Patrick Högg (Hollenbach), Maximilian Lamatsch (Günzburg).

11 Tore Alexander Musaeus (Wörnitzstein-Berg), Philipp Mayer (Horgau).

9 Tore Fabian Tögel (Horgau), Aykut Atay (Ecknach).

8 Tore Patrik Merkle (Bubesheim).

7 Tore Marco Schneider (Ziemetshausen), Sven Rotzer (Mertingen), Simon Fischer (Hollenbach), Christoph Wachs (Günzburg), Jonas Erhard (Ecknach).