SV Wörnitzstein-Berg II dreht die Partie in einen Sieg

Nach dem 0:1-Halbzeitstand gegen Nähermemmingen trifft der SVW noch viermal. A-Klassen-Spitzenreiter Gundelsheim schlägt in Großsorheim gar fünfmal zu.

Nichts Neues an der Tabellenspitze der Fußball-A-Klasse Nord: Tabellenführer Megesheim hält mit einem 6:4-Erfolg in Wechingen Verfolger Gundelsheim/Weilheim-Rehau auf Distanz, der bei einem souveränen 5:0 bei Großsorheim/Hoppingen nichts anbrennen ließ. Torreich verlief auch das Derby in Mündling. Die Hausherren schickten den TKSV Donauwörth mit einer 0:6-Schlappe nach Hause. Freude in Wörnitzstein: Die zweite Mannschaft verwandelte einen Rückstand gegen Nähermemmingen in einen Sieg.

SG Großsorheim/Hoppingen – SG Gundelsheim/Weilheim-Rehau 0:5 (0:2). In der 9. Minute schlug Heimkeeper Brückel einen Befreiungsschlag, traf jedoch den Kopf von Tim Auernhammer und die Gäste führten. Ein Schuss aus 25 Metern ins lange Eck bedeutete das 0:2 durch Marco Roßkopf. In der 50. Minute erhöhte Jonas Meusel auf 0:3. Die Gastgeber kämpften, konnten jedoch den Anschlusstreffer nicht erzielen. Eine Direktabnahme aus 16 Meter durch Dominik Stowasser führte zum 0:4. Den fünften Treffer steuerten die Hausherren mit einem Eigentor bei. (sg)

FC Maihingen 2 – SV Otting 1:2 (0:2). Nico Mittl und Johannes Kleinle sorgten für die beruhigende Führung der Gäste. Das Schlusslicht Maihingen fand wenig Gegenmittel. Allerdings verkürzte Florian Kotz in der 76. Minute. Otting geriet in Bedrängnis, brachte den Sieg letztlich aber souverän über die Zeit. (sv)

FSG Mündling-Sulzdorf – TKSV Donauwörth 6:0 (4:0). Die FSG hatte von Anfang an die Partie im Griff. Das 1:0 fiel bereits nach zwei Minuten durch Nico Käfer nach einer Hereingabe von Georg Heckel. Nach einer halben Stunde glückte Johannes Fritz das 2:0. Zehn Minuten später rutschte eine Flanke von Heckel dem Gästetorwart durch die Finger ins Tor. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Michael Fritz auf 4:0. Alexander Klaus und ein Eigentor führten zum 6:0. (fsg)

SV Wörnitzstein-Gerg 2 – SC Nähermemmingen/Baldingen 4:3 (0:1) Beide Teams lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch. Robin Prügel brachte die Gäste in Front, doch Ludwig Wanner glich nach der Pause mit einem Strafstoß aus. Fabio Strobel brachte danach die Hausherren nach vorne, die aber prompt das 2:2 durch Stefan Keller hinnehmen mussten. Fabio Strobel wendete das Blatt schließlich mit zwei Treffern. In der Nachspielzeit glückte Simon Schröter das 4:3. Zum Remis reichte es aber nicht mehr. (dz)

Eintracht T.R.B. – BC Huisheim 3:0 (1:0). Von Beginn an machten die Hausherren Druck und nach einer schönen Kombination erzielte Michael Kronburger die Führung für die Heimelf. Vor der Halbzeitunterbrechung kam der BCH besser ins Spiel und hatte gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Nach der Pause stabilisierten sich die Gastgeber wieder und nach 55 Minuten fiel dann die fällige 2:0-Führung nach einem Eigentor. Den Schlusspunkt setzte Johannes Templer mit einem schönen Fachschluss zum 3:0. (tr)

FC Mainingen 2 – TKSV Donauwörth 5:1 (2:1). In einem Nachholspiel dominierte Schlusslicht Maihingen und fegte den völlig indisponierten TKSV Donauwörth mit 5:1 vom Platz. Den Ehrentreffer für die Gästeelf erzielte per Strasfstoß Fatih Özkan. (dz)