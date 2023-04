Wörnitzstein und Rain II zeigen an diesem Bezirksliga-Spieltag ihre Stärke

Das Wochenende des Daniel Gerstmayer: Für die Mannschaften des TSV Rain gibt es nur einen Torschützen. Der SV Wörnitzstein-Berg holt den sechsten Sieg in Folge.

Für die Fußball-Bezirksligisten aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries lief es am Wochenende rund. Für den SV Wörnitzstein-Berg heißt das: der sechste Sieg in Folge, seit Ende März immer gewonnen. Auch Tjark Dannemann, Trainer des TSV Rain II, kann mit der Leistung seiner Mannschaft wieder zufrieden sein, nachdem er vor einer Woche die Kaltschnäuzigkeit vermisste. Besonders im Fokus stand ein Mann: Daniel Gerstmayer schoß beide Tore – nachdem er tags zuvor schon das Regionalliga-Team aus Rain zum Unentschieden geschossen hatte.

VfR Neuburg – SV Wörnitzstein-Berg 0:2 (0:1)

Nach einem wilden 4:3-Sieg im Derby gegen Nördlingen konnte der SVW in Neuburg verdient und vergleichsweise kontrolliert in Neuburg die nächsten drei Punkte einfahren. Schon nach knapp zehn Spielminuten traf Dominik Marks zur Führung der Dritt- gegen die Zwölftplatzierten. „Wir machen uns bewusst keinen Druck“, sagte Trainer Bernd Taglieber vor der Partie im Gespräch mit unserer Redaktion. Ernsthaft unter Druck setzen konnte auch die Heimmannschaft des VfR Neuburg die Gäste nicht. Kurz nach der Halbzeit war dann auch schon alles klar: David Märtins, der in der ersten Halbzeit eingewechselt wurde, traf zum 2:0-Endstand (47. Spielminute).

In der Tabelle sind die Drittplatzierten Wörnitzsteiner punktgleich mit dem FC Günzburg, der auf dem Relegationsplatz steht. Und der SVW hat bisher ein Spiel weniger absolviert. Zu Tabellenführer Aindling beträgt der Abstand neun Punkte.

VfR Neuburg: Jozinovic, Christl, Mehl, Habermeyer, Riedelsheimer, Morina (86. Lahn), Demir, Mamo (46. Frohmajer), Krzyzanowski, Eroglu (60. Kunz), Vollnhals

SV Wörnitzstein-Berg: Müller, Dietrich (11. Märtins), Bobinger, Musaeus, Marks (77. Färber), Bschor, Habersatter, Schmidbaur (89. Schlüssel), Hoser, Morasch, Zausinger

Zuschauer: 140

Tore: 0:1 Marks (10.), 0:2 Märtins (47.)

TSV Rain II – FC Stätzling 2:0 (0:0)

Trainer Tjark Dannemann sagt nach dem Erfolg des TSV Rain II: „Ich denke, das war ein hochverdienter Sieg für uns.“ Über einen Großteil des Spiels habe seine Mannschaft die Kontrolle gehabt, kaum zwingende Abschlüsse der Stätzlinger zugelassen, obwohl der Gegner starke Offensivspieler habe, gerade in Eins-gegen-eins-Situationen.

Dannemann ist hochzufrieden: „Wir haben heute mit Abstand unsere beste Saisonleistung auf den Platz gebracht.“ Daniel Gerstmayer hatte die Tillystädter erst per Foulelfmeter in Führung gebracht (51. Spielminute) und dann wenige Minuten vor Schluss mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung gesorgt (87.). Ganz ohne Wermutstropfen blieb die Glanzleistung seiner Mannschaft für Trainer Dannemann aber nicht. Stichwort Chancenverwertung. „Ein bisschen geärgert habe ich mich darüber, dass wir in der ersten Halbzeit drei, vier hundertprozentige Chancen ausgelassen haben.“ Im Gegensatz zum Spiel gegen Horgau habe man nun aber dennoch die Ruhe vor dem Tor bewahrt und sich letztendlich belohnt. „Uns war es wichtig, nach dem 2:2 am vergangenen Wochenende eine Reaktion zu zeigen. Wir wollten uns die Punkte, die wir da hergeschenkt haben, zurückholen.“ Er freut sich besonders über das Auftreten seiner Mannschaft. „Da ist Energie auf dem Platz, da ist Leben in der Mannschaft. Das nehmen wir in die nächsten fünf Spiele mit und versuchen, an diese Leistung anzuknüpfen.“

TSV Rain II: Wilhelm (77. Spieler), Willsch, Marb (65. Kifmann), Barl, Ciritci, Gerstmayer (93. Waas), Haid, Miehlich, Ott (62. Bottenschein), Bischofberger, Schröttle (89. Kopp)

FC Stätzling: Rosner, Tutschka (46. Giordanelli), Hadwiger, Meixner, Baum, Pletschacher (68. Semke), Adldinger, Sert, Lindermayr, Lenz, Iffarth

Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Gerstmayer (51. Foulelfmeter), 2:0 Gerstmayer (87.)