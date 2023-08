Fußball

Wörnitzstein vor hoher Hürde

Gegen Glött tat sich der SV Wörntizstein-Berg (in Schwarz) zunächst schwer, gewann am Ende aber dennoch 4:0.

Plus Im Freitagabendspiel empfängt der SV Wörnitzstein-Berg im Bezirksliga-Spiel das Team aus Stätzling. Was den Gegner so gefährlich macht.

Der SV Wörnitzstein-Berg trifft bereits am heutigen Freitagabend (19 Uhr) im Stauferpark auf den FC Stätzling. In der Vorsaison gab es ein Remis und eine Niederlage gegen den Tabellenvierten. Auch in diesem Jahr gehört der SCS wieder zu den Topteams der Liga.

„Wenn wir in den ersten fünf Spielen zwischen neun und zwölf Punkten haben, können wir von einem gelungenen Saisonstart sprechen“, betonte Wörnitzsteins sportlicher Leiter, Michael Schmidbaur zum Saisonstart. Aktuell steht der SVW mit elf Zählern nach fünf Spielen auf Platz zwei, der Start ist folglich mehr als geglückt, zumal die Bobinger-Elf noch ungeschlagen ist. Zuletzt holte das Team zwei Siege in Serie, darunter das 4:0 in Glött vergangene Woche: „Wir sind mit dem Saisonstart generell und auch mit dem Ergebnis in Glött natürlich sehr zufrieden“, so Schmidbaur.

