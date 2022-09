Zieht der TSV Rain mit Bayern II gleich?

Plus Am Samstag trifft der TSV Rain auf die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters. Die ist nur drei Zähler vor den Blumenstädtern und von Aufstiegsträumen derzeit weit entfernt.

Der FC Bayern München II hat am Dienstag schon mal die Gelegenheit genutzt, den TSV Rain vor dem Duell im Georg-Weber-Stadion am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Ex-Bundesligaspieler Halil Altintop (unter anderem Schalke und Augsburg) saß beim 1:0-Heimsieg der Blumenstädter gegen den FC Augsburg II auf der Tribüne. Er ist bei den Bayern als Übergangskoordinator zwischen dem Herrenbereich und der Jugend tätig. Altintop sah, wie eine kämpferische Rainer Mannschaft ihren Negativtrend stoppte.