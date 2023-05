Zwei Mal 0:3 für Fußballabteilung des SV Wörnitzstein-Berg

Die erste Herren- sowie auch die erste Frauen-Fußballmannschaft des SV Wörnitzstein-Berg kassieren eine 0:3-Niederlage. Was das für die Teams bedeutet.

Ein unbefriedigendes Wochenende haben die beiden ersten Fußball-Mannschaften des SV Wörnitzstein-Berg erlebt. Nach dem jüngsten Sieg mussten die Damen in der Bezirksoberliga nun wieder eine klare Niederlage hinnehmen. Gegen den TSV Buchenberg stand es bereits nach der ersten Halbzeit 0:3, was auch den Endstand darstellte.

Frauen, Bezirksoberliga SV Wörnitzstein-Berg – TSV Buchenberg 0:3 (0:3). Nach einer ordentlichen Anfangsphase verloren die SVW-Frauen immer mehr die Ordnung und so nutzten die Gäste zehn ganz schwache Minuten zu einer klaren Führung und einem letztendlich ungefährdeten Auswärtserfolg.

In der 11. Minute wurde es zum ersten Mal gefährlich für die Heimelf, doch Torhüterin Bianca Hamilton verhinderte den Gegentreffer. Danach verlor der SVW immer mehr die Kontrolle über das Spiel und lag nach 26 Minuten durch einen Treffer von Lorena Linhart mit 0:1 in Rückstand.

Sechs Minuten später wurde Franziska Rösch völlig freistehend an der Strafraumlinie angespielt und jagte den Ball unhaltbar in den Winkel. Wieder nur drei Minuten danach spazierte eine Gästespielerin durch die Abwehr, legte auf Linhart zurück und diese hatte keine Mühe auf 0:3 zu erhöhen. Danach wurde die Begegnung wieder offener und so passierte bis zur Pause nichts mehr.

Nach dem Wechsel kam die Heimelf mit Schwung aus der Kabine und nach nicht einmal einer Minute hatte Hannah Gunzner eine gute Chance zum Anschlusstreffer, doch ihr Schuss ging knapp am Pfosten vorbei. Zwei Minuten später kam Sarah Hörmann freistehend aus zehn Metern zum Abschluss, doch Torhüterin Lugiana Zweng parierte glänzend. Danach drängte der SVW weiter, kam jedoch zu keinen klaren Chancen mehr. In der Schlussphase verflachte die Partie immer mehr und so blieb es am Ende bei einer deutlichen 0:3-Niederlage. Damit hat die Mannschaft den Anschluss an die Nichtabstiegszone verpasst und steht weiterhin mit acht Punkten auf dem letzten Platz. (svw)

SV Wörnitzstein-Berg: Hamilton, Klinger, Böld, Rupprecht, Kohl (46. M. Wenninger), Melan, Hörmann, Weiß (46. Gunzner), Berisha, Engelmann, Bruckmeier

SV Wörnitzstein-Berg gerät gegen Stätzling in Unterzahl

FC Stätzling – SV Wörnitzstein-Berg 3:0 (1:0). Auch im zweiten Bezirksliga-Spiel des langen Wochenendes für die Herren des SV Wörnitzstein-Berg hat die Mannschaft eine Niederlage kassiert. Nach der 1:3-Heimpleite gegen Jettingen stand es für die Elf von Trainer Bernd Taglieber beim Tabellennachbarn, dem FC Stätzling, am Ende 0:3. Der SVW rutschte dadurch in der Tabelle auf den fünften Platz ab.

In der ersten Spielhälfte kam der FCS durch Kopfbälle von Loris Horn und Elia Giordanelli zu Gelegenheiten. Die bis dato beste Chance hatte Luca Lenz, als er mit einem Schlenzer Gästekeeper Martin Müller zu einer Glanzparade zwang. Nur wenige Minuten später erzielte Giordanelli die Stätzlinger Führung. Nach einer flachen Hereingabe von Raffael Semke war er zur Stelle. Mit einem sehenswerten Volleyschuss aus 20 Metern sorgte Paul Iffarth für das 2:0. Die Stätzlinger Defensive ließ aus dem Spiel heraus nichts zu. Lediglich in der 72. Minute hatten die Gastgeber Glück, als ein Freistoß an den Pfosten prallte. Im Gegenzug kassierte Wörnitzsteins spielender Co-Trainer Dominik Bobinger die Gelb-Rote Karte. Die Überzahl nutzte Mert Sert zum Endstand. (bidi)

FC Stätzling: Rosner, Horn, Semke (68. Sautter), Meixner, Baum, Pletschacher, Sert, Lindermayr (77. Blenk), Lenz (84. Schropp), Giordanelli (62. Adldinger), Iffarth

SV Wörnitzstein-Berg: Müller, Krez, Bobinger, Musaeus, Bschor, Habersatter (82. Schlüssel), Märtins (60. Färber), Schmidbaur (80. Shala), Hoser, Morasch, Zausinger

Tore: 1:0 Giordanelli (42.), 2:0 Iffarth (54.), 3:0 Sert (81.) Gelb-Rot: Bobinger (73./SV Wörnitzstein-Berg) Zuschauer: 120