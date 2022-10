Fußball

10:00 Uhr

Zweiter gegen Vorletzter? So verlief die Partie des TSV Rain nicht!

Plus Warum der TSV Rain in Würzburg knapp einen weiteren Punktgewinn in der Regionalliga Bayern verpasste.

Von Michael Horling Artikel anhören Shape

Wenn am letzten Mai-Wochenende 2023 die Würzburger Kickers zum Rückspiel nach Rain an den Lech reisen, dann könnte das für beide Teams ein echtes Finale werden, was Meisterschaft und Abstiegskampf in der Fußball-Regionalliga Bayern betrifft. Diesen Samstag agierten beide Teams weitestgehend auf Augenhöhe. Rain verlor nur höchst unglücklich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .