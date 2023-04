Zwölf starke Minuten reichen Wacker Burghausen gegen den TSV Rain

Der TSV Rain verpasst es, sich in der ersten Hälfte der Regionalliga-Partie gegen Wacker Burghausen nach guter Leistung zu belohnen. Die erste Viertelstunde der zweiten Partie wird zum Desaster für die Tillystädter.

Beim Favoriten SV Wacker Burghausen hat der TSV Rain erneut eine Niederlage kassiert. Die Gäste konnten in der ersten Halbzeit noch gut mithalten und waren zeitweise das bessere Team. Allerdings reichten Burghausen lediglich zwölf starke Minuten zu Beginn der zweiten Halbzeit, um die Blumenstädter mit einer deutlichen 0:3-Niederlage nach Hause zu schicken.

Rains Cheftrainer Maximilian Käser veränderte seine Startelf nach der 2:4-Heimniederlage gegen die SpVgg Ansbach lediglich auf zwei Positionen: Lukas Gerlspeck und Dominik Schröder spielten für Altin Maxhuni (rotgesperrt) und Lucas Schraufstetter (Leistenprobleme). Viele Möglichkeiten zum Wechseln hatte Trainer Maximilian Käser an diesem Spieltag allerdings nicht.

TSV Rain bestimmt das Spiel, kommt aber nicht zum Torerfolg

Die Gäste aus der Blumenstadt waren in der Wacker-Arena vor 622 Zuschauer in der Anfangsphase die spielbestimmende Mannschaft. Bereits nach acht Minuten gab es eine gefährliche Flanke von Dominik Schröder auf Tim Härtel, doch Markus Schöller im Tor der Gastgeber war schnell zur Stelle und konnte den Ball abfangen. Nur zwei Minuten später bot sich Kevin Gutia eine Riesenchance, das Führungstor für die Blumenstädter zu erzielen, scheiterte jedoch freistehend aus acht Metern am Torwart der Oberbayern. Im weiteren Verlauf des Spiels gab es nur wenige Strafraumszenen, die meisten davon durch die Gäste. Die zaghaften Versuche Burghausens endeten oft mit Fehlpässen. Nach knapp einer halben Stunde waren die ersten Pfiffe der heimischen Fans zu hören, da ihr Team noch nichts zustande gebracht hatte. In der 33. Minute hatte Angelo Mayer Pech mit seinem Schuss aus 18 Metern, der knapp das Tor verfehlte. Vier Minuten später landete einen Abschlag vom Torwart bei Blerand Kurtishaj, der zwar aus 17 Metern abschließen konnte, jedoch zu ungenau zielte. Im Anschluss an diese Aktion hatten die Gastgeber die erste Chance durch Kenneth Sigl, der einen Abpraller aus fünf Metern in die Arme von Fabian Eutinger im Rainer Tor schoss. Mit einem schmeichelhaften 0:0 für die Hausherren wechselte man die Seiten.

Kurz nach der Pause fallen alle drei Gegentore

Die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit waren aus Rainer Sicht ein Desaster. Schon kurz nach dem Wiederanpfiff erzielte Jerome Läubli mit einem Flachschuss aus zehn Meter das erste Tor für Burghausen. Nach einem Doppelschlag von Felix Bachschmid (58.) und Kenneth Sigl (59.) zum 3:0 für Wacker war das Spiel entschieden und die Hoffnungen der Gäste lösten sich in Luft auf.

Obwohl die Blumenstädter noch versuchten, das Ergebnis positiver zu gestalten, konnten sie sich gegen die gut stehende Abwehr nicht mehr durchsetzen. Die beste Chance zum Anschlusstreffer hatte Arif Ekin kurz vor Spielende mit einem Freistoß aus 17 Metern, den der Torwart jedoch ohne Probleme parieren konnte. In der 90. Minute verhinderte Rains Keeper Eutinger mit einer blitzschnellen Reaktion noch ein weiteres Gegentor.

Im Interview äußerte sich TSV Cheftrainer Maximilian Käser enttäuscht über das Spiel gegen Burghausen: „Ich denke, in der ersten Halbzeit haben wir eine gute Leistung gezeigt und hatten die besseren Torchancen, zum Teil sogar klare Chancen. Burghausen hatte in dieser Phase nichts entgegenzusetzen. In der zweiten Halbzeit wollten wir weiterhin dranbleiben, haben jedoch mit dem ersten Gegenstoß das 1:0 kassiert. Mit dem Doppelschlag in der 58. und 59. Minute war das Spiel dann vorbei. Die spielerische Leistung unserer Mannschaft hat gestimmt. Allerdings muss ich wie jede Woche betonen, dass wir in der Defensive die Tore besser verteidigen müssen, um sie nicht so leicht zu kassieren.“

SV Wacker Burghausen: Schöller, Schulz, Läubli, Miftaraj, Scholz (68. Lukic), Bachschmid, Ade, Bosnjak (76. Reiter), Sigl (80. Andreichyk), Djayo, Hyseni (46. Winklbauer)

TSV Rain: Eutinger, Bauer, Ekin, Gerlspeck, Mayer (84. Bischofberger), Schuster, Gutia (77. Gerstmayer), Schröder, Kurtishaj (69. Greppmeir), Härtel, Högg

Tore: 1:0 Jerome Läubli (47.), 2:0 Felix Bachschmid (58.), 3:0 Kenneth Sigl (59.) Schiedsrichter: Christopher Schwarzmann (Scheßlitz) Zuschauer: 622