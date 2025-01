Gerhard Wager holt sich Wemdings Schützenkrone

Traditionell begann das Vereinsjahr der Vereinigten Schützengesellschaft Wemding 1849 mit dem Wildessen und der Königsproklamation. Vorsitzender Josef Steinle konnte dazu zahlreiche Ehrengäste und viele Vereinsmitglieder im Schützenhaus begrüßen. Sein besonderer Gruß galt Dr. Martin Drexler, Bürgermeister und Schützenkommissar der Stadt Wemding, dem stellvertretenden Bürgermeister Johann Roßkopf, Stadtrat Dietmar Dahlke und der ebenfalls anwesenden Gauschützenmeisterin Heike Wildfeuer-Fick.

Nach der Begrüßung überreichte Schützenmeister Andreas Burlefinger Urkunden und Medaillen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der VSG Wemding, die an der Gaumeisterschaft 2024 teilgenommen hatten. Insgesamt errangen die Schützinnen und Schützen 24 Gaumeistertitel, 18 Vizemeistertitel und 14 dritte Plätze.

Nach dem gemeinsamen Wildessen wurden die diesjährigen Vereinsmeister und die Gewinner der Ehrenscheiben bekannt gegeben. An der Vereinsmeisterschaft hatten 117 Mitglieder in verschiedenen Disziplinen und Altersklassen teilgenommen. Höhepunkt des Abends war die mit Spannung erwartete Proklamation der Schützenkönige, die unter großem Beifall erfolgte. Neue Schützenkönige wurden in der Schützenklasse Gerhard Wager, in der Altersklasse Andreas Burlefinger und in der Jugendklasse Clara Hoinle.

Die Ehrenscheiben gingen an Patrick Färber (Silvesterscheibe Sportpistole), Fritz Wolfinger (Silvesterscheibe LG/LP), Andreas Burlefinger (Raimund Hollerung Gedächtnisscheibe) und Wolfgang Karge (Pflichtscheibe). (AZ)

Vereinsmeisterschaft, Ergebnisse im Überblick:

Sportpistole/KK: 1. Andreas Greß (273,4 Ringe), 2. Armin Zwesper (267,6 Ringe), 3. Felix Ringlstetter (255,9 Ringe).

Sportpistole Großkaliber: 1. Wolfgang Zerrer (371,8 Ringe), 2. Patrick Färber (370,2 Ringe), 3. Felix Ringlstetter (349,2 Ringe).

Luftpistole: 1. Gerhard Eireiner (364,0 Ringe), 2. Josef Steinle (324,6 Ringe), 3. Alfred Gögelein (236,9 Ringe).

Luftpistole (Aufl. stehend): 1. Wolfgang Karge (303,9 Ringe), 2. Andreas Burlefinger (290,5 Ringe) 3. Rudolf Weber (289,9 Ringe).

Luftgewehr: 1. Nico Wager (324,4 Ringe).

Luftgewehr (Jugend): 1. Nina Brech (407,3 Ringe), 2. Sebastian Lang (343,2 Ringe), 3. Mario Katzenberger (298,6 Ringe).

Luftgewehr (Schüler/w): 1. Ronja Felgenhauer (241,9 Ringe), 2. Clara Hoinle (227,1 Ringe).

Luftgewehr (Schüler/m): 1. Julius Held (260,4 Ringe), 2. Jonas Kutscha (238,7 Ringe), 3. Jahn Chris Schmidt (195,1 Ringe).

Luftgewehr (Aufl. sitzend): 1. Edmund Altmann (316,0 Ringe), 2. Ernst Wolfshöfer (310,9 Ringe), 3. Erich Dworschak (308,0 Ringe).

Luftgewehr (Aufl., stehend): 1. Heiko Brech (316,9 Ringe), 2. Gerhard Wager (297,9 Ringe), 3. Karl-Heinz Bartsch (292,5 Ringe).

KK-Gewehr (100m): 1. Armin Zwesper (241,7 Ringe).

KK-Gewehr (100m Aufl. stehend): 1. Wolfgang Karge (309,8 Ringe), 2. Rudolf Weber (305,8 Ringe), 3. Wilfried Herold (302,9 Ringe).

KK-Gewehr (100m Aufl. sitzend ): 1. Edmund Altmann (314,2 Ringe), 2. Erich Dworschak (310,4 Ringe), 3. Klaus Fischill (310,4 Ringe).

KK-Gewehr (50m liegend): 1. Nina Brech (570,2 Ringe).

KK-Gewehr (50m): 1. Nico Wager (162,2 Ringe), 2. Armin Zwesper (149,3 Ringe).

KK-Gewehr (50m Aufl. stehend): 1. Wilfried Herold (299,4 Ringe), 2. Wolfgang Karge (293,1 Ringe), 3. Rudolf Weber (286,0 Ringe).

KK-Gewehr (50m Aufl., sitzend): 1. Edmund Altmann (304,7 Ringe), 2. Klaus Fischill (296,2 Ringe), 3. Erich Dworschak (295,3 Ringe).

Unterhebelgewehr (A): 1. Armin Zwesper (144,5 Ringe).

Unterhebelgewehr (B): 1. Wolfgang Karge (93,7 Ringe), 2. Andreas Burlefinger (76,7 Ringe).

Ordonnanzgewehr: 1. Patrick Färber (181,3 Ringe), 2. Felix Ringlstetter (159,9 Ringe).

Repetiergewehr: 1. Herbert Müller (214,0 Ringe), 2. Andreas Burlefinger (202,8 Ringe), 3. Klaus Rupprecht (200,7 Ringe).

Selbstladegewehr: 1. Andreas Knoll (206,0 Ringe), 2. Wilfried Herold (203,4 Ringe), 3. Josef Wiedemann (201,8 Ringe).

Recurvebogen (Schüler): 1. Ben Österle (259 Ringe), 2. Lukas Kugler (244 Ringe).

Recurvebogen (Jugend): 1. Fabio Rabenseifner (283 Ringe), 2. Robin Hönle (281 Ringe).

Compoundbogen (Schüler): 1. Amelie Rabenseifner (289 Ringe), 2. Simon Huber (279 Ringe), 3. Rene Hönle (276 Ringe).

Blankbogen (18m Halle): 1. Mario Binswanger (213 Ringe), 2. Georg Kugler (195 Ringe), 3. Sarah Eckert (124 Ringe).

Compoundbogen: 1. Rudi Schmieder (287 Ringe).

Recurvebogen: 1. Christian Uhl (258 Ringe), 2. Andre Österle (229 Ringe), 3. Klaus Rupprecht (218 Ringe).

Bogen Traditionell (3 D Jugend): 1. Anika Siebert (231 Ringe).

Compoundbogen (3 D): 1. Werner Merle (421 Ringe), Klaus Rupprecht (394 Ringe).

Bogen Traditionell (3 D/w): 1. Julia Pfeiffer (275 Ringe), 2. Manuela Landsmann (127 Ringe).

Bogen Traditionell (3 D/m): 1. Volker Siebert (311 Ringe), 2. Mario Binswanger (303 Ringe).

Langbogen (3 D): 1. Günter Mayr (278 Ringe).