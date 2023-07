Ein Sieg und ein Neuzugang

TSV Rain gewinnt beim TSV Gersthofen mit 4:1. Daneben verstärkt sich der Bayernligist kurz vor dem Ligastart mit einem weiteren Spieler.

Positive Nachrichten hat derzeit der TSV Rain zu vermelden. Zum einen trug das neu formierte Bayernliga-Team einen Sieg aus dem letzten Testspiel vor Beginn des Ligabetriebs davon. Zum anderen konnte der Verein die Verpflichtung eines weiteren Spielers bekannt geben.

Doch zunächst zum Spiel: Bei tropischen Temperaturen trafen in der Abenstein Arena der Bezirksligist TSV Gersthofen und der Bayernligist aus Rain aufeinander. Während in der ersten Halbzeit kaum Torabschlüsse stattfanden, fielen im zweiten Abschnitt gleich fünf Tore. Die erste Halbzeit ist schnell erzählt: Es gab auf beiden Seiten nur wenige Strafraumszenen und ein Zwei-Klassen-Unterschied war nicht auszumachen. Folgerichtig wechselte man torlos die Seiten.

Strafstoß bedeutet das 1:0 für den TSV Rain

Acht Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, da wurde im Strafraum Jannik Schuster von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Tim Härtel sicher zur 1:0-Führung für den Bayernligisten. Nur fünf Minuten später bekamen die Gastgeber auch einen Foulelfmeter zugesprochen, den Alvin Emini ebenso sicher zum 1:1 verwandelte. Es schien, als ob die Partie jetzt richtig in Fahrt kam.

Und tatsächlich, nur fünf Minuten danach überraschte Benjamin Krist mit einem Alleingang auf das Tor der Gersthofener und erzielte die erneute Führung für die Gäste aus der Blumenstadt. Der Druck auf die Heimmannschaft wuchs, und sie hatten Schwierigkeiten, dagegenzuhalten. Dominik Schröder (70.) konnte per Hacke nach Ecke von links auf 3:1 erhöhen. Gabriel Hasenbichler setzte mit dem 4:1 in der 76. Minute den Schlusspunkt.

Tjark Dannemann kritisiert zu wenig Bewegung und Tiefe in der ersten Halbzeit

Nach dem Spiel äußerte sich der Rains Cheftrainer Tjark Danneman wie folgt: „In der ersten Halbzeit waren wir schwach. Unser Ballbesitzspiel war viel zu langsam und wir haben es versäumt, Bewegung und Tiefe in unser Spiel zu bringen. Dadurch konnten wir selten hinter die Abwehr des Gegners gelangen. Immerhin haben wir defensiv so gut wie nichts zugelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Abläufe verbessert und uns besser bewegt, was zu mehr Torchancen geführt hat. Wir konnten diese Möglichkeiten auch erfolgreich nutzen.“

Am kommenden Freitag beginnt für den TSV Rain die Bayernligasaison mit dem Eröffnungsspiel beim SV Kirchanschöring (Anpfiff 19 Uhr).

Stürmer Renato Domislic wechselt zum TSV Rain

Gerade noch rechtzeitig hat sich der TSV nun mit einem weiteren Fußballer für die erste Mannschaft verstärken können. Der 21-jährige Stürmer Renato Domislic wechselt von FC Ingolstadt II zum TSV Rain und wird das Team in der kommenden Saison unterstützen. Domislic durchlief ab den B-Junioren die Jugendabteilung des FC Ingolstadt und sammelte wertvolle Erfahrungen in der Bayernliga Süd, wo er in 38 Spielen 14 Tore erzielte. Wie der Verein mitteilt, haben die Leistung und das Potenzial des talentierten Angreifers die Aufmerksamkeit des TSV Rain geweckt, der ihn nun für sein Angriffsspiel gewinnen konnte.

Renato Domislic Foto: GERD JUNG

Rains Sportlicher Leiter, Jürgen Meissner, zeigte sich erfreut über die Verpflichtung: „Mit Renato haben wir einen vielversprechenden Spieler gewonnen, der zweifellos unser Angriffsspiel beleben wird. Seine Erfahrung und Torgefahr sind eine Bereicherung für unser Team und wir sind zuversichtlich, dass er mit seinen Fähigkeiten das eine oder andere Tor für unseren Verein erzielen wird.“

Der TSV Rain verweist mit der Verpflichtung Domislics auf das eigene Engagement, seine erste Mannschaft weiter zu stärken und wettbewerbsfähig aufzustellen. Mit dem talentierten Stürmer an Bord blicke der Verein nun zuversichtlich in die kommende Saison der Bayernliga Süd. (jung)

TSV Gersthofen: Hopfenzitz, Rosner (61. Curkoli), Hildmann (61. Gai), Balder, Wenninger (61. Ruppenstein), Muminovic, Lippe (61. Buchhart), Yavuz, Omerbegovic (61. Vogel), Emini, Turan (61. Malinic)

TSV Rain: Rauh, Triebel, Schuster, Alisanovic (58. Bottenschein), Schröder, Bauer (58. Yalu), Krist, Belousow (58. Hasenbichler), Härtel, Perfetto (46. Rushiti), Dimitrijevic (46. Müller)

Tore: 0:1 Tim Härtel (53. Foulelfmeter), 1:1 Alvin Emini (60. Foulelfmeter), 1:2 Benjamin Krist (65.), 1:3 Dominik Schröder (70.), 1:4 Gabriel Hasenbichler (76.) Schiedsrichterin: Lena Holland (Augsburg) Zuschauer: 80