Giulia Göttler zeigt beachtliches Rennen beim Jugend-Europacup in Bled

Die junge Triathletin Giulia Göttler vom TSV Harburg beendete ihre Saison mit einem bemerkenswerten Auftritt: Beim Jugend-Europacup im slowenischen Bled erreichte die Triathletin in einem stark besetzten Starterfeld den 18. Platz. Für die 17-Jährige war es das letzte internationale Rennen der Saison, in dem sie sich noch einmal mit der internationalen Konkurrenz messen durfte.

Bundestrainer nominiert Giulia Göttler für den Wettkampf

Aufgrund ihrer konstanten guten Leistungen über die gesamte Saison in DTU-CUP wurde Göttler von Bundestrainer Frank Heimerdinger für den Start nominiert – eine verdiente Anerkennung ihrer Entwicklung. Schon beim Europe Junior Cup in Tabor hatte sie ihr Können zeigen dürfen - ihr erster Auftritt auf internationaler Bühne - und dort den zwölften Platz erreicht. Beim Wettkampf in Zagreb sammelte sie wenige Wochen später erneut Erfahrungen unter der europäischen Konkurrenz.

Der Wettkampf in Bled führte die Athletinnen über die Distanzen 380 Meter Schwimmen, 9,9 Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer Laufen. Rund 40 Starterinnen aus ganz Europa gingen in Bled an den Start. Eingebettet in die malerische Kulisse des Bleder Sees zählt der Wettkampf seit Jahren zu den Höhepunkten der Jugend-Europacup-Serie.

Giulia Göttler vom TSV Harburg büßt auf dem Rad Plätze ein

Trotz des großen Gedränges im Schwimmfeld behauptete sich die junge Athletin sehr gut und konnte in einer aussichtsreichen Position aus dem Wasser steigen. Auf der technisch anspruchsvollen Radstrecke mit ihren steilen Anstiegen, die den Teilnehmerinnen alles abverlangte, schaffte sie zunächst den Sprung in die erste Radgruppe. In der dritten Runde musste Giulia am Berg allerdings abreißen lassen und verlor den Kontakt zur Spitze. Damit war keine ideale Ausgangsposition für den finalen Lauf gegeben.

Trotzdem zeigte die junge Harburgerin über die abschließenden 2,5 Kilometer eine starke kämpferische Leistung. Mit einem beherzten Lauf konnte sie noch Athletinnen aus der früheren Führungsgruppe einholen und sich so Platz 18 sichern – in einem internationalen Feld ein beachtliches Ergebnis. Giulia meinte nach dem Rennen in Slowenien glücklich: „Ein sehr anspruchsvolles Rennen, aber der schönste Ort, an dem ich je einen Wettkampf absolvieren durfte.‘“

Mit dem Rennen in Bled endete für Giulia Göttler eine erfolgreiche Triathlon-Saison. Nach einer kurzen wohlverdienten Sommerpause hat sie bereits wieder mit dem Training für die nächste Saison am Stützpunkt in Nürnberg begonnen. (AZ)