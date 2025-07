Donauwörther Golfpark blickt auf 30 Jahre zurück

Mit einem festlichen Höhepunkt feierte der Golfpark Donauwörth sein 30-jähriges Bestehen. 82 Spielerinnen und Spieler gingen bei hochsommerlichen Temperaturen an den Start des großen Jubiläumsturniers. Der Tag stand ganz im Zeichen von Gemeinschaft, sportlichem Ehrgeiz – und einem Rückblick auf drei Jahrzehnte Golfgeschichte.

Schon am frühen Morgen herrschte reger Betrieb auf dem Gelände. Die Teilnehmenden wurden mit hochwertigen Startgeschenken, frischem Obst und kleinen Snacks begrüßt, bevor sie sich auf ihre Runden begaben. Besonders erfreulich: Auch viele Neumitglieder wagten sich an ihr erstes Turnier – und meisterten es mit Bravour. Zahlreiche Gründungsmitglieder nutzten den Tag, um Erinnerungen auszutauschen und die Entwicklung des Golfparks seit seiner Gründung im Jahr 1995 Revue passieren zu lassen.

Sportlich setzte das Turnier deutliche Akzente. In allen Klassen wurden starke Ergebnisse erzielt, viele Teilnehmende zeigten persönliche Bestleistungen. Die Siegerehrung wurde zu einem emotionalen Höhepunkt: Alle Gewinnerinnen und Gewinner erhielten einen exklusiven Kunstdruck auf Aluminium – gestaltet von einem Clubmitglied.

White Party im Golfpark Donauwörth

Am Abend lud der festlich illuminierte Innenhof von Gut Lederstatt Mitglieder, Sponsoren und Ehrengäste zum offiziellen Festakt ein. Zur Eröffnung begrüßten Geschäftsführer Ulrich Schätzl und Gründungsgeschäftsführer Jochen Klauser die Gäste. In ihren Ansprachen würdigten sie die Entwicklung des Golfparks und dankten allen, die über drei Jahrzehnte zum Erfolg beigetragen haben – von den Mitarbeitern, Gastronomie über das Greenkeeping bis hin zu den vielen ehrenamtlichen Engagierten. Im Anschluss nahm Jochen Klauser die Anwesenden mit auf eine lebendige Zeitreise: In einem kurzweiligen Vortrag und mit historischen Bildern blickte er zurück auf die Entstehung des Golfparks – vom Grundstückserwerb bis zum Platzbau. Ein Film, gezeigt im Jägerstüble, rundete den Rückblick ab.

Geschäftsführer Ulrich Schätzl begrüßte die Mitglieder und Gäste zum 30. Jubiläum des Golfparks Donauwörth. Foto: Simon Miller

Den krönenden Abschluss bildete die stilvolle White Night Party. Unter funkelnden Lichterketten wurde bis tief in die Nacht getanzt und gefeiert. DJ Alexander Woldrich von Radio Fantasy sorgte für Stimmung, das Team des Clubrestaurants JuNi verwöhnte die Gäste mit feinen Häppchen und kreativen Cocktails. (AZ)