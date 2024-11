Jedermannserie: Gröbl und Griesbach untermauern ihre Favoritenstellung

Mit dem Lauf zum Märchenwald fand der zweite von fünf Jedermannsläufen der LG Donau Ries in Wemding statt. Obwohl sich der Nebel nicht auflöste, herrschten für die Läuferinnen und Läufer doch sehr gute Bedingungen. Die schöne und anspruchsvolle Laufstrecke war von der LG Märchenwald hervorragend präpariert worden.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Spartenleiter Norbert Krompaß gab der Sportreferent der Stadt Wemding, Roland Schuster, den Startschuss und schickte die 291 Teilnehmer des Hauplaufs auf die zehn Kilometer lange Strecke. Gleichzeitig machten sich auch 21 Walkerinnen und Walker auf den Weg. Zehn Minuten später durften schließlich 130 Läuferinnen und Läufer, überwiegend aus dem Nachwuchsbereich, auf die 3,5 Kilometer lange Kurzstrecke. Bereits nach 15:42 Minuten erreichte Daniel Weiland vom TSV Harburg als Erster das Ziel, gefolgt von Julian Bock, ebenfalls vom TSV Harburg, und Noah Aurnhammer von der LG Märchenwald. Bei den Mädchen war Anastasiya Belaya vom TSV Nördlingen mit 15:52 am schnellsten, auf den zweiten Platz kam Marie Weinberger vom VSC Donauwörth, Katharina Fall vom TSV Oettingen erreichte Platz drei.

Seriensieger Tobias Gröbl und Theresa Griesbach lassen die Konkurrenz hinter sich

Beim Hauptlauf überquerte Tobias Gröbl von der LG Zusam bereits nach 33:47 Minuten als erster die Ziellinie mit einem deutlichen Vorsprung vor dem zweitplatzierten Andreas Beck, ebenfalls von der LG Zusam. Sufiyaan Ashaaloo von TSV Öttingen kam als Dritter ins Ziel. Bei den Frauen siegte Theresa Griesbach, welche mit einer Zeit von 42:20 ihre gute Form unter Beweis stellte. Auf Platz zwei folgte Melinda Kaufmann vom TSV Oettingen gefolgt von Anna Knötzinger von der LG Zusam. 442 Läuferinnen und Läufer bedeuten - wie schon beim ersten Lauf der Serie in Mauren - auch für den Wemdinger Lauf einen neuen Teilnehmerrekord und zeigt einmal mehr die Beliebtheit der alljährlichen Herbstlaufserie.

Der nächste Lauf findet am Sonntag, 24. November, in Mönchsdeggingen statt. Start ist wie immer um 10 Uhr an der Johann-Klingler-Sportanlage. (AZ)