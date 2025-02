FC Bayern München siegt in Donauwörth

Premiere: Der Nachwuchs des FC Bayern München ist erstmals Bayerischer Hallenmeister der U15-Juniorinnen. In der Stauferhalle in Donauwörth setzte sich der oberbayerische Bezirkssieger im Finale vor rund 450 Zuschauerinnen und Zuschauern mit 2:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth durch. Im Endspiel traf Dana Lerchl bereits nach zwei Minuten zur Führung für die SpVgg Greuther Fürth, den Ausgleich für den FC Bayern erzielte Anastasia Zink (9. Minute), für den Siegtreffer sorgte Emilia Nachtmann (12. Minute). Das FCB-Team von Trainerin Ivon Karras ist damit auch für die Süddeutsche Hallenmeisterschaft am 9. März 2025 in Ehningen (Baden-Württemberg) qualifiziert.

Im Halbfinale gegen den FC Augsburg kassierten die FCB-Juniorinnen dann das erste Gegentor des Turniers. Melaniia Bodarenko, mit acht Turniertoren die beste Torschützin der Titelkämpfe der U15-Juniorinnen, traf in der sechsten Minute zur Führung für die Fuggerstädterinnen. FCB-Trainerin Ivon Karras erklärte: „Das war ein durchweg tolles Turnier mit einem sehr engagierten Ausrichter. Meine Mädels und ich hatten heute sehr viel Spaß, die Bayerische Hallenmeisterschaft war top organisiert.“

Werbung für den Juniorinnen-Fußball

Die Ergebnisse des Ausrichters SV Wörnitzstein-Berg: SVW/B – (SG) SC Regensburg 1:4, SVW/B – FC Augsburg 0:3 und SVW/B – FSV/VfB Straubing 0:6. „Wir haben hier heute tolle, impulsive und temporeiche Spiele erlebt. Die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer hier in Donauwörth haben für gute Stimmung gesorgt, es gab viele Tore und Torraum-Szenen – das war wirklich ein toller Tag. Das Turnier heute war eine super Werbung für den Juniorinnen-Fußball bei uns in Bayern und wird den Frauen- und Mädchenfußball weiter voranbringen. Herzlichen Glückwunsch nach München und vielen Dank an unseren Ausrichter SV Wörnitzstein-Berg,“ sagte Sabrina Hüttmann, Bezirks-Vorsitzende des Fußballbezirks Schwaben nach der Siegerehrung. (jais)