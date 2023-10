Alles guten Vorsätze des TSV Bäumenheim sind vergessen

Der TSV Bäumenheim kassiert erneut eine deutliche Bezirksoberliga-Pleite. Dabei starten die Handballer gegen Königsbrunn eine Aufholjagd. Warum sie dennoch deutlich verlieren.

Die Handballer des TSV Bäumenheim mussten am vergangenen Spieltag erneut die Erfahrung machen, dass es in der Bezirksoberliga nicht reicht, nur zehn Minuten guten Handball zu spielen. Egal, was sich die Bäumenheimer nach der letzten klaren Niederlage in Göggingen vorgenommen hatten, mit dem Anpfiff waren alle guten Vorsätze vergessen.

Die Königsbrunner bestimmten von Anfang an das Spielgeschehen. Gegen das temporeiche Kombinationsspiel der Gäste fand die TSV-Abwehr kein Mittel. Auf der anderen Seite konnten sich die Angreifer kaum Torchancen erspielen. Wurfversuche wurden von der Abwehr geblockt, oder landeten beim BHC-Torwart. Und der leitete schnelle Konter ein, wobei die Bäumenheimer ein mangelhaftes Rückzugsverhalten zeigten. Es waren nicht mal zehn Minuten gespielt, da lagen die Gäste schon mit 1:8 vorne.

Neueinstellung in der Pause nur kurzzeitig von Erfolg gekrönt

In einer Auszeit versuchte Trainer Tarek Tayeh dann, seine Mannschaft besser einzustellen. Und das war prompt von Erfolg gekrönt. Zur Freude der zahlreichen Fans konnten sich die Gastgeber enorm steigern. Die Abwehr griff energischer zu und unterstützte Keeper Patrick Hill, der etliche Chancen zunichtemachte. Und da im Angriff auch druckvoller gespielt und vor allem konsequenter abgeschlossen wurde, konnten die Bäumenheimer den Rückstand Tor um Tor verkürzen. So hieß es nach knapp 21 Minuten nur noch 11:12, das Spiel schien wieder offen. Doch schnelle entpuppte sich diese Aufholjagd als Strohfeuer, die Gäste nutzte in den nächsten Minuten einfache Ballverluste der TSV-Spieler und zogen wieder auf 11:15 davon. Dieser Rückstand stand dann auch zur Halbzeit auf der Anzeigetafel – 13:17.

Kurz vor der Pause bekamen zwei TSV-Spieler Zeitstrafen, kurz nach Wiederbeginn erwischte es den dritten Akteur. Drei gegen sechs – die Gäste nutzten ihre Chancen und zogen über 13:20 auf 15:23 davon. In der Folgezeit hatten die Gastgeber etliche gute Szenen, die sie erfolgreich abschließen konnten. Bis zum 24:32 hielt sich der Rückstand noch in Grenzen. Doch die Gäste ließen auch in den letzten zwei Minuten nicht nach und kamen überwiegen nach Kontern zum mehr als verdienten 24:36-Endstand. Diese ausgeglichen besetzt Mannschaft war für die Bäumenheimer eine Nummer zu groß. Es gibt viele Baustellen, an denen gearbeitet werden muss. Am wichtigsten wäre jedoch, dass sich die TSV-Spieler wieder als Mannschaft präsentieren, egal, wie der Spielstand lautet. (hh)

TSV Bäumenheim: Hill und Scherer (im Tor) - Ott (2), Krebs, Jung (3), Uhl (1), Grob (2), Brandt, Helbing, Vogler (2), Klement (4/4), Heinisch (3) und Ioja (7/1).