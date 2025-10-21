Bäumenheimer Rumpftruppe verliert dramatisch gegen Königsbrunn II

Die Personalnot bei den Handballern des TSV Bäumenheim hält weiterhin an. Nur zwei Spieler, die bei der ersten Mannschaft eingesetzt wurden, hatten im Vorfeld noch nicht bei der zweiten Mannschaft gespielt. Einige Spieler hatten also beim Spiel gegen den BHC Königsbrunn II bereits 60 Minuten Derby in den Beinen.

Herren, Bezirksliga TSV Bäumenheim – BHC Königsbrunn II 30:31. Bereits beim Aufwärmen wurde deutlich, wie groß die Personalnot bei den TSV-Spielern aktuell ist. Im Vergleich zu den Gästen aus Königsbrunn, die mit einer voll besetzten Bank angereist waren, wärmten sich aufseiten der Handballer des TSV Bäumenheim nur sechs Spieler auf, da die meisten bereits vorab bei der zweiten Herrenmannschaft ausgeholfen hatten. Doch die Schmuttertaler machten auch an diesem Wochenende aus der Not eine Tugend und zeigten vor den zahlreich erschienenen Fans einen wahren Kraftakt.

Von Beginn an war die Partie offen und beide Mannschaften schenkten sich nichts, ehe Benedikt Strobel nach knapp zehn gespielten Minuten den Vorsprung der TSVler das erste Mal auf drei Tore stellt (8:5). Bis zur Halbzeit konnten die Gäste die Partie dann wieder offener gestalten und mit einem Spielstand von 16:15 ging es dann in die verdiente Halbzeitpause.

Zwei Sekunden vor Schluss kassiert der TSV Bäumenheim noch ein Gegentor

Durch schnelle Anspiele gelangen der Mannschaft aus Königsbrunn viel zu einfache Treffer, während die Schmuttertaler für jedes Tor hart arbeiten mussten. Dieser enorme Mehraufwand gepaart mit den reduzierten Wechselmöglichkeiten, machte sich zum Ende der Partie zunehmend bemerkbar. Mit dem 28:30 knapp eine Minute vor dem Ende schien die Partie dann entschieden, doch durch zwei Tore von Simon Lechner und Andreas Jung kamen die Handballer aus Bäumenheim noch einmal zum Ausgleich, ehe zwei Sekunden vor dem Ende der unglückliche Siegtreffer für den BHC fiel.

„Am Ende steht zwar eine knappe Niederlage auf dem Papier, doch wir haben eine super Leistung abgeliefert und haben bewiesen, dass wir als Team zusammenhalten und uns nicht so leicht geschlagen geben. Die Moral und der Kampfgeist sind also auf jeden Fall da und wir können zuversichtlich auf die anstehenden Spiele blicken!“, erklärte Abteilungsleiter Dominik Grob im Anschluss an die Partie. (AZ)

TSV Bäumenheim: Yannik Jennewein und Leander Strickner (im Tor) – Felix Bösele, Simon Lechner (8), Andreas Jung (7), Jonas Uhl (3), Dominik Grob (4), Tobias Zinsmeister (7), Leon Krupka, Benedikt Strobel (1), Udo Kasten und Markus Bügelsteiber