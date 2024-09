Bäumenheimer Handballerinnen und Jugenteams starten in die Saison

Nach den Bezirksoberliga-Herren steigen aus der Handball-Abteilung des TSV Bäumenheim nun auch die Herren II, die Damen und die Jugendteams in den Spielbetrieb ein. Am kommenden Wochenende finden in der Schmutterhalle bereits einige Handballspiele statt.

Den Anfang am Samstag macht die Damenmannschaft mit ihrem Spiel um 17.30 Uhr gegen die dritte Mannschaft des TSV Aichach. In der vergangenen Saison konnten die Bäumenheimer Mädels ein Spiel gegen Aichach III klar für sich entscheiden. Das andere ging zwar verloren, aber in beiden Partien bot die Mannschaft eine sehr gute Leistung. „Der Kern der Mannschaft ist ziemlich unverändert geblieben und wir peilen erneut ein Top-drei-Ergebnis für diese Saison an“, so Trainer Matthias Klement, der die Damen nun bereits in seine zweite Saison als Verantwortlicher, gemeinsam mit Yannik Jennewein, an der Seitenlinie führt. Obwohl es ein paar Abgänge gab, stellt das Trainer-Duo auch in diesem Jahr wieder eine konkurrenzfähige Mannschaft, die beim Thema Aufstieg durchaus ein Wörtchen mitreden kann.

Herren II starten mit Derby gegen Wertingen

Im Anschluss an das Damenspiel kommt es dann bei der zweiten Herrenmannschaft zu einem echten Kracher zum Saisonauftakt. Um 19.30 Uhr starten die Herren II mit einem Derby in die neue Spielzeit, denn mit dem TSV Wertingen II kommt eine altbekannte Mannschaft aus der Bezirksklasse, gegen die es vergangene Saison einen Sieg und eine Niederlage gab. Mit einem Sieg im ersten Pflichtspiel der Saison können sich die Herren II eine gehörige Portion Selbstbewusstsein für die anstehenden Aufgaben verschaffen. Es wird eine aufregende und vor allem lange Saison. Im Vergleich zur jüngsten Spielzeit, in der es mit zwölf Partien vergleichsweise wenig Einsätze gab, wird es in dieser Saison 16 Spiele geben, die der Bäumenheimer Mannschaft einiges abverlangen werden.

Am Sonntag ist dann die Jugend dran. Den Anfang macht die weibliche C-Jugend mit ihrem ersten Saisonspiel gegen die Mannschaft der HSG Lauingen-Wittislingen. Das Gästeteam konnte die vergangene Saison auf einem guten vierten Platz abschließen und ist damit ein mehr als ernst zu nehmender Gegner für den Start in die neue Saison. Aber bei den Mädels aus der Schmuttergemeinde hat sich einiges getan. Mit Luisa Anderl und Paula Kratzer gibt es ein neues Trainerduo, das die Mädchen die ganze Vorbereitung über begleitet hat und viele neue Anreize im Training setzen konnte. Das Spiel beginnt um 13.15 Uhr.

Im Anschluss an das Spiel der Mädchen startet dann auch die männliche C-Jugend in die neue Saison. Es geht gegen den TSF Ludwigsfeld, einen bislang unbekannten Gegner. Die Gäste hatten in der vergangenen Saison noch ihre C-Jugend zurückgezogen. Nun erreichte die Mannschaft aus dem Landkreis Neu-Ulm beim Vorbereitungsturnier in Burlafingen den vierten Platz. Nach der langen Vorbereitung sind die Spieler hochmotiviert und freuen sich schon auf die Herausforderungen der anstehenden Saison.