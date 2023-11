Handball

10:30 Uhr

Bäumenheims Leistung schwankt zu stark für einen Sieg

Plus Handball-Bezirksoberliga: Die Männer von Trainer Tarek Tayeh sind Bobingen eine gute halbe Stunde ebenbürtig, doch dann kommt der Einbruch.

Kraft und Kondition der Bäumenheimer Bezirksoberliga-Handballer haben am Samstag beim Gastspiel in Bobingen nur für knapp 35 Minuten gereicht. Bis dahin boten die Bäumenheimer dem Gastgeber erfolgreich Paroli. Doch im Anschluss brachen alle Dämme, der entfesselt aufspielende Gastgeber TSV Bobingen kam so noch zu einem 37:21 (15:12)-Kantersieg.

In der Bobinger Sporthalle konnten die Gäste anfangs mithalten. Die Bobinger wirkten in ihrer Spielanlage zwar reifer und spielten vor allem als Mannschaft, doch den Bäumenheimern gelang es mit großem Kampfgeist, dass der Rückstand erträglich blieb. Die Singoldstädter lagen schnell mit 5:2 vorn, doch als Jago Heinisch auf 7:6 verkürzen konnte, waren die Gäste wieder dran. Doch die Leistung der Bäumenheimer war auch am Samstag zu schwankend. Eine kurze Schwächephase nutzten die Bobinger Handballer und zogen auf 11:6 weg. Nach 20 Minuten lagen die Gastgeber mit 14:10 vorn, dann zeigten beide Mannschaften Schwächen im Abschluss, während die Hintermannschaften jeweils sicher standen. In den zehn Minuten vor der Pause fielen ganze drei Tore zum 15:12-Pausenstand. Zwei vergebene Strafwürfe auf Gästeseite verhinderten ein besseres Ergebnis.

