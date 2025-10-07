Schwieriges Wochenende für Bäumenheims Handballer

Mehrere Teams der Handballabteilung des TSV Bäumenheim hatten am vergangenen Wochenende erneut Einsätze. Für die Herren I und II gab es in den Spielen gegen Mering und Lauingen-Wittislingen aber nichts zu erben.

Bezirksklasse, HSG Lauingen-Wittislingen – TSV Bäumenheim II (39:17). Mit einem dezimierten Kader reiste die zweite Herrenmannschaft am Samstag nach Lauingen. Die Hausherren hatten in der vergangenen Saison den Meistertitel eingefahren und hatten gegen die TSVler in beiden Spielen die Nase vorn. Die Vorzeichen standen also alles andere als gut. Nach einem ausgeglichenen Beginn, bei dem die TSVler durch eine geschlossene Abwehrleistung überzeugten, häuften sich die technischen Fehler und die HSG zog immer weiter davon. Mit dem Stand von 13:7 ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel konnte Bäumenheim sein Spiel nicht stabilisieren. Die HSGler nutzten die Ballverluste konsequent und erzielten zahlreiche Treffer über Konter. Trotz großem Einsatz musste die TSV-Zweite sich deutlich geschlagen geben. Im Anschluss an das Auswärtsspiel machten sich die meisten der Herren II auf den Weg, um bei der ersten Mannschaft noch auszuhelfen, da auch hier die Personalsituation sehr angespannt war. Bester Torschütze für die zweite Mannschaft des TSV war Benedikt Strobel mit vier Treffern.

TSV Bäumenheim II: Florian Bätz (im Tor); Benedikt Strobel (4/1), Tobias Zinsmeister (3/1), Christian Weber, Tobias Helbing (3), Markus Bügelsteiber (2), Thomas Haupt, Felix Bösele (2), Vincent Stempfle (1), Jakob Kratzer, Leon Krupka (2)

Handball: Aushilfskräfte des TSV Bäumenheim II müssen bei Herren I gegen SV Mering ran

Bezirksliga, TSV Bäumenheim – SV Mering (27:32). In der Neudegger Sporthalle hatten die Herren I mit dem SV Mering einen schwierigen Gegner vor der Brust. Trotz einiger Ausfälle und einem kleinen Kader mit vielen Spielern aus der zweiten Mannschaft verkauften die Bäumenheimer sich gut. Die Doppelbelastung für die Aushilfskräfte machte sich schnell bemerkbar und der Start in die Partie verlief alles andere als gut. Bereits nach fünf Minuten lagen die TSVler mit 0:5 in Rückstand. Trotzdem ließen sich die Spieler nicht entmutigen und gestalteten das Spiel zunehmend offener. Knapp fünf Minuten vor der Halbzeitpause aber verlor das Team um Trainer Udo Kasten den Faden, was den Gegner aus Mering gnadenlos ausnutzte. So ging es mit einem Halbzeitstand von 11:19 in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit mobilisierte der TSV Bäumenheim alle Kräfte, um den Rückstand zu verringern, und zu Beginn der Halbzeit gelang es den Hausherren tatsächlich, den Abstand etwas zu verkürzen. Doch der SV Mering hatte stets eine passende Antwort parat. Gegen Ende der Partie war die Doppelbelastung einigen Spielern anzumerken, und auch bei den übrigen Spielern ließen die Kräfte nach. Das Spiel endete schließlich mit 32:27 zugunsten des SV Mering. Trotz der Niederlage war die Leistung der Bäumenheimer Herren I durchaus ansprechend, und eine positive Nachricht sorgt zudem für Vorfreude auf das nächste Spiel: Die Schmutterhalle wird nach mehr als fünf Monaten wieder für den Sportbetrieb geöffnet und der erste echte Heimspieltag für die Handballer aus Bäumenheim steht bevor. (AZ)

TSV Bäumenheim I: Yannik Jennewein (im Tor); Andreas Jung (3), Jonas Uhl, Dominik Grob (6), Manuel Brandt, Tobias Zinsmeister (1), Christian Weber, Leon Krupka (2), Matthias Klement (7/2), Benedikt Strobel, Luka Veljovic (8)