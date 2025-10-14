18:34 gegen Wertingen: TSV Bäumenheim droht der Absturz

Nach knapp fünf Monaten hieß es endlich wieder: Handball in Bäumenheim, denn die Schmutterhalle öffnete nach langer Sanierung wieder ihre Türen. Doch das erste Spiel mit der neuen Licht- und Lüftungsanlage hatten sich die Handballer anders vorgestellt. Eigentlich hatte sich die Erste Herrenmannschaft des TSV Bäumenheim für das erste Bezirksliga-Spiel in der Schmutterhalle deutlich mehr vorgenommen, doch die Gäste aus Wertingen waren eine Nummer zu groß.

Aufgrund einiger krankheitsbedingter Ausfälle musste man erneut auf Spieler der zweiten Mannschaft zurückgreifen und trotz der widrigen Umstände gingen die Schmuttertaler motiviert in die anstehende Partie. Doch bereits der Start wurde komplett verschlafen und ehe man sich versah, lag das Team um Trainer Udo Kasten nach knapp zwölf Minuten mit 1:9 hinten. Trotz einer Auszeit und mahnender Worte des Trainers, kam die Mannschaft nicht näher heran und auch die Fehlerquote im Aufbauspiel blieb konstant hoch. So ging es aus Sicht der Hausherren mit einem Halbzeitstand von 6:16 in die Kabinen.

Auszeit des TSV Bäumenheim nahezu wirkungslos

Ein Neustart musste her, doch auch nach der Halbzeitpause wollte bei den Hausherren nichts gelingen. Die Mannschaft versuchte alles und bemühte sich um einen geordneten Spielaufbau, doch es kam kein Spielfluss zustande und die Angriffsbemühungen der Bäumenheimer waren viel zu statisch.

Ein weiteres Problem an diesem Spieltag war, dass jeder Torerfolg der Heimmannschaft direkt mit einem einfachen Gegentreffer gekontert wurde und die Gäste vom TSV Wertingen zogen immer weiter davon. Nach knapp 50 gespielten Minuten nahm Trainer Kasten erneut eine Auszeit, die aber bereits nach wenigen Minuten verpuffte. Durch vier Tore in Folge setzten sich die Gäste auf 15:32 ab und so langsam ließen auch bei den letzten Heim-Spielern die Kräfte nach.

Bezirksoberliga-Absteiger wirkt mit der Partie überfordert

Am Ende stand eine deutliche 18:34-Niederlage auf der Anzeigetafel in der Schmutterhalle. Die Bezirksoberliga-Absteiger wirkten mit der gesamten Partie überfordert und gingen viel zu fahrlässig mit den wenigen herausgespielten Torchancen um. Nach drei Spielen mit nur einem Sieg und zwei Niederlagen steht der TSV Bäumenheim derzeit auf Rang acht der Bezirksligatabelle. Sollte sich in den kommenden Wochen keine Leistungssteigerung zeigen, kann es durchaus passieren, dass die Handballer aus der Schmuttergemeinde in dieser Saison erneut gegen den Abstieg spielen müssen. (AZ)

TSV Bäumenheim: Yannik Jennewein und Leander Strickner (im Tor) – Simon Lechner (6), Mark Krebs (1), Andreas Jung (3), Jonas Uhl, Dominik Grob, Manuel Brandt (3), Tobias Zinsmeister (2), Leon Krupka, Matthias Klement (3/2) und Benedikt Strobel