Das Pulver zu früh verschossen

Die Herren des TSV Bäumenheim kassieren eine deutliche Niederlage in Haunstetten.

TSV Haunstetten III – TSV Bäumenheim 35:18 (13:12). Im ersten Spiel nach der Corona-Unterbrechung musste TSV-Trainer Christian Michalke auf Marek Hust verzichten, der verletzt ausfiel. Doch dann überraschten die Bäumenheimer in Haunstetten mit einer engagierten Leistung in der ersten Hälfte. Die Gastgeber waren zwar spielerisch überlegen, scheiterten aber öfters an TSV-Keeper Patrick Hill. Nach anfänglichem Rückstand gelang den TSVlern nach 21 Minuten sogar die erste Führung (8:9), wenig später legte Manuel Brandt das 9:10 vor.

Doch die Haunstetter lagen wenig später wieder mit 12:10 vorn und nahmen ein 13:12 mit in die Halbzeitpause. Nach Wiederbeginn währten die Hoffnungen der Gäste auf ein gutes Ergebnis fünf Minuten. Doch nach dem 16:14 hatten die Bäumenheimer ihr Pulver verschossen. Die Haunstetter spielten nun wie aufgedreht. Die Gäste kamen nur noch unter großem Druck zum Abschluss, es sprang wenig Zählbares dabei heraus. Genauso baute die Abwehr ab, dem Gegner wurden zu viele Chancen gelassen. Über 21:14 und 25:15 baute Haunstetten seine Führung nun kontinuierlich aus, kam überwiegend durch schnelle Konter zu Torerfolgen.

Neben Keeper Hill sammelte Matthias Klement Pluspunkte, der als sicherer Strafwurfschütze glänzte. Nach dem 25:16 gelangen dem TSV in den letzten 15 Spielminuten nur noch zwei Tore. Haunstetten hielt den Druck hoch und baute die Führung bis zum 35:18-Endstand aus. Die Bäumenheimer haben nun drei Wochen Zeit, diese Niederlage zu verarbeiten. Am 20. Februar geht es zum TSV Neusäß. (hh)

Bäumenheim Hill und Liehr (im Tor) - Richter (2), Lechner (1), Jung (2), Uhl (3), Hurle, Bügelsteiber, Grob, Brandt (2), Klement (5/5) und Heinisch (3).