Donauwörther Handballer sind personell zu schwach aufgestellt

Für die Donauwörther Handball-Herren ist kein Ende der Durststrecke in Sicht. Im Heimspiel am vergangenen Samstag kamen sogar Spieler aufs Feld, die ihre aktive Zeit eigentlich bereits hinter sich haben: Ohne Feldspieler Gottfried Hornung und Torwart Werner Richter wäre es für Rico Braun schwierig geworden, zumindest mit einer ausreichenden Spieleranzahl aufzulaufen.

Das reichte allerdings bei Weitem nicht aus, um gegen die in der Tabelle führenden Gäste aus Günzburg bestehen zu können. Gleich zu Spielbeginn handelte sich der VSC eine Zwei-Minuten-Strafe ein beim Versuch, den ersten gefährlichen Angriff aufs eigene Tor zu verhindern. Der daraus resultierende Siebenmeter landete nicht im Ziel. 25 Minuten gelang es den Donauwörthern, die Gastmannschaft im Griff zu halten und sogar immer wieder in Führung zu gehen, nach einem verwandelten Siebenmeter von Niklas Marb in der ersten Minute sogar mit zwei Toren Vorsprung (8:6). Als dann noch das 9:8 gelang, drückte der Günzburger Trainer den Buzzer und ging in die Auszeit. In den letzten fünf Minuten vor der Halbzeit erging dann ein wahrer Torhagel ins Donauwörther Netz, und man ging mit 10:13 Toren in die Kabine.

Nach der Pause kann sich der VSC Donauwörth nicht mehr wehren

In der zweiten Spielhälfte hatte der VSC seinen Gästen nichts mehr entgegenzusetzen, der Ball landete fast nur noch im eigenen Tor. Die Günzburger, die insgesamt mit einem wesentlich jüngeren und sowohl konditionell als auch spielerisch besseren Team angereist waren, knackten in der 52. Minute den Zehn-Tore-Vorsprung (17:27) und in der 58. Minute die „magische“ 30-Tore-Marke (19:30). Beim Schlusspfiff stand auf der Anzeigetafel ein ernüchterndes Ergebnis von 19:32 aus Donauwörther Sicht. Ohne neues Personal steht die Herrenmannschaft auf verlorenem Posten.

VSC Donauwörth: Richter / Lucic (Tor), Stanley-Jones (3), Biswanger (2), Fischer (2), Hornung (1), Marb (6), Braun (2), Siemon (3)

