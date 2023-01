Ein wichtiger Erfolg für die Donauwörther Handballerinnen

Das Team gewinnt gegen die höherplatzierten Friedbergerinnen. Ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt.

Bezirksliga VSC Donauwörth – TSV Friedberg 25:18 (14:10). Mit einem deutlichen Erfolg gegen den TSV Friedberg setzten die Damen des VSC am vergangenen Samstag ein Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Vor allem die Art und Weise des Siegs macht Mut für die kommenden Wochen.

Vom Start weg zeigten sich die Donauwörtherinnen fokussiert. So bildeten sie zunächst einen unüberwindbaren Abwehrverbund, was die Gäste nach neun Minuten zu einer Auszeit zwang (5:0). Selbst auf eine kurze Schwächephase reagierte der VSC gut, wodurch die Handballerinnen mit einem Vorsprung von 14:10 in die Pause gingen.

Auch in der zweiten Halbzeit hatte der VSC Donauwörth die Nase vorn

Zu Beginn des zweiten Durchgangs egalisierten sich beide Teams vorerst gegenseitig. Nach ein paar Minuten waren es erneut die Donauwörtherinnen, die besser in Schwung kamen und ihre Führung ausbauten (22:14). Der TSV Friedberg investierte alles, um die Partie doch noch kippen zu können (22:17). Der VSC ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und fand schnell zu der bisherigen Kompaktheit zurück, welche den Gästen kaum Tore gewährte. Mit eigenen Treffern konnte man zudem die Vorentscheidung herbeiführen und die letzten Minuten sicher herunterspielen, bis der Heimsieg feststand (25:18). (AZ)

VSC Donauwörth: Szabados (im Tor), Cierpial, Grießmeier (1), Csiszàr (7), Glashauser (7/2), Schiffelholz, Szuecsi (9), Espach, Lechner (1), Braun.