Bäumenheims Handball-Jugend voll im Einsatz

Das große Handball-Heimspielwochenende in der Schmutterhalle in Bäumenheim ist von den „Kleinsten“ eröffnet worden, die beim Minihandball einigen Spaß hatten. Auch die C-Juniorinnen zeigten sich stark, die E-Jugend holte in Wertingen einen Sieg.

Am Samstag um 10 Uhr fand der F-Jugendspieltag mit den Gästen des TSV Meitingen und des VSC Donauwörth statt. Der TSV Bäumenheim und der TSV Meitingen stellten hierbei jeweils zwei Mannschaften. Alle Kids hatten sichtlich viel Spaß und zeigten durchaus technisches und taktisches Verständnis, was zu sehenswerten Spielen führte. Beim Minihandball gibt es keine Spielstandsanzeige und nur Gewinner.

Aber auch rund um das Spielfeld war einiges geboten. Ein Geräteparcours war aufgebaut, bei dem alle Mannschaften teilgenommen und auch eine Belohnungen hierfür bekommen haben. Es gab eine Buttonmaschine, mit der sich alle Kids einen eigenen Button machen konnten, und weitere Spielmöglichkeiten wie Kegeln, Dosenwerfen, Geschicklichkeitsspiele, Wackelbrett und mehr wurden stark frequentiert. Besonders zu erwähnen ist, dass alle Stationen durch die weibliche und männliche C-Jugend des TSV Bäumenheim betreut wurden und zusätzlich auch Spiele von ihnen geleitet wurden.

Handball beim TSV Bäumenheim: C-Juniorinnen feiern Erfolg gegen TSV Wertingen

Weibliche C-Jugend, Übergeordnete Bezirksliga TSV Bäumenheim – TSV Wertingen 21:17. Am Sonntag waren die C-Jugend-Teams an der Reihe. Schon in der ersten Halbzeit überzeugten die TSV-Mädchen gegen Wertingen mit starker Defensive und einem konsequenten Angriffsspiel, sodass es mit 11:7 in die Pause ging. Besonders hervorzuheben war die geschlossene Abwehrleistung, die immer wieder Ballverluste der Gäste erzwang. Gleichzeitig beeindruckte die Mannschaft mit gutem Zusammenspiel, durch das zahlreiche sehenswerte Angriffe und Tore ermöglicht wurden.

Auch nach der Pause hielt Bäumenheim das Tempo hoch und ließ sich trotz einiger Druckphasen von Wertingen nicht aus der Ruhe bringen. Mit einer geschlossenen Teamleistung verdiente sich die C-Jugend den Erfolg.

TSV Bäumenheim: E. Trunschke (im Tor), K. Tochtermann (9/1), L. Friedrich, M. Krok (1), A. Simina (1), M. Haupt (4), K. Mokosch, M. Vogler (3), M. Schmidt, A. Partl (3)

C-Junioren des TSV Bäumenheim zeigen sich verbessert, aber nicht gut genug

Männliche C-Jugend, Übergeordnete Bezirksliga TSV Bäumenheim – TSV Wertingen 23:36. Trotz einer starken Wurfausbeute von Pascal Weber (zehn Tore) und Florian Leser (elf Tore) reichte es am Ende nicht für einen Sieg. Nach einer schwächeren Vorstellung am vergangenen Wochenende zeigte sich die Bäumenheimer Mannschaft diesmal deutlich verbessert und verlangte dem klaren Favoriten alles ab. Immer wieder setzten schöne Einläufe, eingeleitet durch Vincent Schöne, die gegnerische Abwehr unter Druck und ermöglichten den Halbspielern erfolgreiche Abschlüsse.

In der Abwehr war die Leistung der Bäumenheimer zwar ordentlich, jedoch oft zu passiv. So kamen die Angreifer der Gäste zu leicht zu Torerfolgen. Zudem fehlte es an lautstarker Kommunikation, was zu einigen freien Würfen der Gäste führte. Dennoch überzeugten die Bäumenheimer mit starken Eins-gegen-Eins-Aktionen, die immer wieder für Gefahr sorgten.

TSV Bäumenheim:: I. Tot (im Tor), V. Schöne (2), F. Leser (11), M. Linger, J. Reinke, J. Naumann, R. Simina, Q. Ellrich, P. Oberholzner, P. Wintermayr, P. Weber (10/2)

E-Jugend weist gemischte Bilanz auf

Für die E-Jugendlichen des Trainerduos Klement/Krebs ging es nach Wertingen, um die ausgefallenen Partien des letzten Spieltags nachzuholen. Gegen die Gastgeber aus Wertingen musste sich der TSV nach einer spannenden Partie geschlagen geben. Sowohl im Angriff als auch in der Abwehr machte die Mannschaft zu viele einfache Fehler und leistete sich Unkonzentriertheiten. In der zweiten Begegnung gegen die SG 1817 Augsburg/Gersthofen zeigte sich die TSV-Jugend von Anfang an konzentrierter. Durch ihren Kampfgeist und eine tolle Mannschaftsleistung belohnte sich das Team, ganz zur Freude der zahlreich mitgereisten Eltern, mit einem Sieg. Dieser stand erst fest, nachdem nach abgelaufener Spielzeit ein Penalty sicher verwandelt wurde.

TSV Bäumenheim: J. Miller, H. Trabert, L. Owert, P. Linger, N. Hörmann, J. Kapsegger, N. Kavran, R. Niederbauer, S. Seitz, R. Friedrich, E. Mayrock