Frauenteam des TSV Bäumenheim unterliegt dem Spitzenreiter

Bäumenheimer Handballerinnen verlieren 23:29 gegen Ligaprimus Augsburg/Gersthofen. Die Jüngste im Team hat ein Erfolgserlebnis.

Mit einer 23:29-Niederlage gegen Spitzenreiter und Bezirksligaaufsteiger Augsburg/ Gersthofen beendeten die Bäumenheimer Handballerinnen die Saison in der Bezirksklasse. Doch täuscht das relativ klare Endergebnis über den Spielverlauf. In den ersten 30 Minuten waren die TSV-Spielerinnen ein gleichwertiger Gegner.

Die Gäste hatten zwar die reifere Spielanlage, doch die Bäumenheimerinnen hielten mit großem Kampfgeist erfolgreich dagegen. Von Anfang an lag der Gast in Front, sehr zur Freude seiner Fans, die mit einem großen Bus in die Schmutterhalle gekommen waren. Doch nach dem 3:6 folgte eine starke Phase der Bäumenheimerinnen. So konnte der Rückstand nicht nur ausgeglichen werden, es gelang sogar die 9:7-Führung. Doch die Gäste konterten. Zur Pause stand es 13:13. Nach Wiederbeginn spielten die Gäste dann ihre Routine aus und legten gleich eine 14:18-Führung vor. Diesem Rückstand liefen die Bäumenheimer in der Folgezeit hinterher.

Barbara Sailer gelingt ihr erstes Tor

Positiv zu bewerten aufseiten der Bäumenheimerinnen war jedoch, dass der Jüngsten in der Mannschaft das erste Tor überhaupt gelang – sehr zur Freude des scheidenden Bäumenheimer Trainers Claus Pauler: Barbara Sailer traf zum 22:28! Am Ende hieß es 23:29 für die Gäste, die verdient gewannen. (hh)

TSV Bäumenheim: A. Sailer (im Tor) - Kneißl, Bauer (5), Engi (9/3), B. Sailer (1), F. Mair, C. Mair (2), Weidner, Dür (1), Jennewein, Klement, Krupka, Schirner und Kratzer (5).

