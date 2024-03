Handballerinnen des TSV Bäumenheim siegen in Haunstetten

26:19-Erfolg für die Bäumenheimerinnen in der Bezirksklasse. Partien gegen zwei schwere Gegner stehen noch an.

Die Bäumenheimer Frauen unterstrichen bei ihrem Gastspiel in Haunstetten von Beginn an, dass sie beide Punkte mit auf die Heimfahrt nehmen wollten. Paula Kratzer, Anna Klement und Elisa Bauer sorgten für eine schnelle 3:0-Führung. Doch in den nächsten Minuten wurden die Gastgeber etwas stärker und hielten bis zum 4:5 den Anschluss. Dann standen die Gäste in der Abwehr etwas besser, nutzten vorn ihre Chancen und zogen auf 4:8 davon, auch weil Keeperin Annalena Sailer einen Strafwurf abwehren konnte. Haunstetten kam noch einmal auf 7:9 heran, doch die letzten Minuten vor der Pause bestimmten wieder die Bäumenheimer Frauen, die noch auf 8:14 davonziehen konnten.

TSV Bäumenheim peilt Platz vier an

In der zweiten Hälfte versäumten es die Gäste zum Leidwesen ihrer Trainer, die Führung deutlich auszubauen. Viele technische Fehler und Pech beim Abschluss kamen nun hinzu. Wenigstens stand die Abwehr sicher, sodass Haunstetten nicht näher als auf 16:21 herankam. Drei Tore in Folge zum 16:24 brachten dann die endgültige Entscheidung. Elisa Bauer, am Samstag erfolgreichste Torschützin, sorgte mit ihrem Treffer für den 19:26-Endstand. Die TSV-Frauen haben noch vier Spiele vor sich, darunter die gegen die beiden Erstplatzierten SV Mering und Göggingen II. Die beiden Spiele gegen den FC Straß sollten gewonnen werden, damit es am Ende für Platz vier reicht.

TSV Bäumenheim: Annalena Sailer (im Tor) – Elisa Bauer (8), Krisztina Engi (5/3), Barbara Sailer, Christina Mair (2), Marie Köpf, Rebecca Dür (5), Chantal Jennewein, Anna Klement (1), Sarah Krupka, Adela Schirner und Paula Kratzer (5).

