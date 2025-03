Bäumenheims Handballer bekommen eine Lehrstunde

Die Bezirksoberliga-Herren und die männliche C-Jugend der Bäumenheimer Handballabteilung waren am Wochenende mit Heimspielen an der Reihe – allerdings ohne Erfolg, auch wenn es bei der C-Jugend einen Lichtblick gab. Die anderen Jugendmannschaften waren ebenfalls im Einsatz und zeigten tolle Leistungen.

Bezirksoberliga Herren: TSV Bäumenheim – TSV Aichach 23:42. Die wenigen Zuschauerinnen und Zuschauer, die am Samstagabend das Spiel der TSV-Herren gegen den Tabellenführer aus Aichach verfolgten, konnten in der ersten Halbzeit mit der Leistung der Heimmannschaft nicht zufrieden sein. Das Bild änderte sich dann aber in der zweiten Hälfte. Schon in den ersten Minuten wurde deutlich, warum die Aichacher in dieser Saison auf dem ersten Platz stehen. Aus einer sicheren Abwehr heraus nutzten sie jede Chance zum Tempospiel, sodass es nach sechs Minuten beim Stand von 1:4 nicht gut für Bäumenheimer aussah. Doch in den folgenden Minuten konnten die Schmuttertaler etwas Stabilität in ihre Abwehr bringen und vorne wurde mit mehr Zug zum Tor gespielt.

Handball-Bezirksoberliga: TSV Aichach spielt in Bäumenheim begeisternd auf

Es war eine Freude, das Aufbauspiel der Gäste anzusehen, die den Ball schnell durch ihre Reihen laufen ließen und somit jede Aktion mit viel Druck auf das TSV-Tor abschlossen. Auf der anderen Seite nahmen die Bäumenheimer grundsätzlich das Tempo an, jedoch war die Chancenverwertung in den ersten 30 Minuten einfach nicht gut genug. Es gelang anfangs dennoch, den Rückstand bis zum 5:7 noch erträglich zu gestalten. Doch bis zur Halbzeit häuften sich die technischen Fehler, Unkonzentriertheiten kamen hinzu, wodurch die Gäste einen bereits vorentscheidenden Vorsprung von elf Toren in die Pause mitnahmen.

In den ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte waren die Spielanteile aus Sicht der Bäumenheimer besser verteilt. Die Aichacher traten kompakt als Mannschaft auf, spielten sich ihre Torchancen heraus, aber auch die Gastgeber konnten zeitweise besser mithalten. Die Gäste aber zogen das Tempo noch einmal an und bauten den Spielstand auf 18:36 aus. Auch der erhoffte Schlussspurt der Heimmannschaft verpuffte, und der 23:42-Endstand war nicht abzuwenden.

TSV Bäumenheim: Y. Jennewein und L. Strickner im Tor; D. Ott (6), S. Lechner (1), J. Uhl (1), D. Grob, M. Klement (4/1), J. Heinisch (2), M. Krebs, J. Vogler (1); L. Veljovic (4), M. Husty (1/1), A. Jung (3)

Bäumenheims C-Jugend-Handballer verlieren trotz starker Offensivleistung

Männliche C-Jugend, ÜBL Staffel West: TSV Bäumenheim – HSG Lauingen-Wittislingen (30:37). Aufgrund des deutlichen Hinspiels und der Tabellensituation – die Gäste kamen als Tabellenzweiter – waren die Rollen klar verteilt, doch die C-Jugend aus Bäumenheim zeigte eine großartige Leistung. Bäumenheim überzeugte vor allem offensiv. Durch konsequentes Angriffsspiel und gezielten Druck auf die Lücken in der gegnerischen Abwehr erspielte sich das Team immer wieder Torchancen. Besonders Pascal Weber glänzte mit Toren aus dem Rückraum, während Florian Leser mit starken Eins-gegen-eins-Aktionen sieben Treffer beisteuerte. Dabei konnten sich auch zahlreiche weitere Spieler in die Torschützenliste eintragen. Auch wenn am Ende die Gäste die Oberhand behielten, kann die TSV-Jugend optimistisch auf die kommenden Spiele blicken.

TSV Bäumenheim C-Jugend M: I. Tot im Tor; P. Weber (15/1), F. Leser (7), V. Schöne (3), R. Simina (2), J. Reinke (1), J. Naumann (1), Q. Ellrich, P. Oberholzner, P. Wintermayr

C-Juniorinnen unterliegen Haunstetten II klar

Weibliche C-Jugend, ÜBL Staffel Süd-West 2: TSV Haunstetten II – TSV Bäumenheim (38:18). Das Spiel fand außer Konkurrenz statt, die favorisierte Mannschaft des TSV Haunstetten ging mit einer vollen Bank in die Partie. Obwohl die C-Jugend des TSV nur mit einem kleinen Kader auflaufen konnte, zeigte das Team eine sehr solide Leistung. Den zu Beginn schnellen Spielaufbau der Gastgeberinnen störte Bäumenheims Nachwuchs in der Abwehr mit einer guten Zusammenarbeit und starken individuellen Leistungen. Auch im Angriff wurden die Anweisungen des Trainerteams zeitweise gut umgesetzt und schnelle und schöne Tore erzielt. Besonders in der Abwehr war die Verbesserung im Vergleich zu den letzten Spielen deutlich zu erkennen.

Die Bäumenheimerinnen kämpften bis zum Schluss, doch die Überlegenheit der Gastgeberinnen machte sich besonders in der zweiten Halbzeit bemerkbar. Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 38:18, doch die Trainer Paula Kratzer und Luisa Anderl zeigten sich trotzdem zufrieden mit der Leistung des Teams.

TSV Bäumenheim C-Jugend W: E. Trunschke im Tor; K.-M. Tochtermann (5) (2/2), H. Schindler (1), A. Simina, M. Haupt (4), K. Mokosch, M. Vogler (4), M. Schmidt (4), F. Lina

Bäumenheimer E-Jugend verzeichnet die beste Ausbeute des Wochenendes

Die E-Jugend hatte am Sonntag ihren letzten Heimspieltag der Saison, zu Gast waren der TSV Meitingen und der BHC Königsbrunn. Die TSV-Kids zeigten dabei eine tolle Leistung und holten zwei Siege. Gegen den TSV Meitingen überzeugte die E-Jugend zwar nicht von Beginn an, doch in der zweiten Halbzeit zeigten die Kids des Trainergespanns Klement/Krebs eine bessere Abwehr und hatten in Jannic Kapsegger einen guten Rückhalt im Tor. Gegen Königsbrunn gewann Bäumenheim mit einer von Beginn an geschlossenen Mannschaftsleistung. (AZ)

TSV Bäumenheim E: L. Owert, J. Kappsegger, H. Trabert, Ph. Linger, N. Kavan, R. Niederhuber, L. Reitmair, L. Hörmann, E. Mayrock, S. Seitz, F. Wendl, R. Friedrich