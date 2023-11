Kellerduell wird für den TSV Bäumenheim zur Nervenschlacht

Der TSV Bäumenheim und der Kissinger SC liefern sich ein packendes Spiel in der Bezirksoberliga. Am Ende steht beim 35:35 eine Punkteteilung, die keinem hilft.

An Spannung war das Kellerduell der Bezirksoberliga zwischen dem Kissinger SC und dem TSV Bäumenheim nicht zu überbieten. Nach einer wahren Nervenschlacht gab es am Ende keinen Sieger, mit dem 35:35-Endstand kamen beide Mannschaften zu ihrem ersten Punktgewinn, der beiden nicht wirklich hilft aus dem Tabellenkeller zu kommen.

Dabei waren die Voraussetzungen für die Bäumenheimer Gäste alles andere als gut, denn Trainer Tarek Tayeh fehlten für dieses Schlüsselspiel fünf Spieler. Doch die Mannschaft machte aus der Not eine Tugend und bot von Beginn an eine couragierte Leistung. Nach anfänglicher Führung blieb es bis zum 6:6 ausgeglichen. Kissing konnte in der Folge eine Führung vorlegen, die bis auf 13:9 ausgebaut werden konnte.

TSV Bäumenheim muss kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen

Doch die Antwort der Gäste folgte postwendend: Drei Tore in Serie brachten sie ins Spiel zurück. Grundlage war auch ein Torwartwechsel, denn Yannik Scherer hielt ab der 15. Minute die Bäumenheimer mit sehenswerten Paraden im Spiel. Doch die Gäste bekamen zwei Kissinger Spieler nicht in den Griff, die es zusammen auf 24 Tore brachten. So wuchs der Rückstand wieder auf 16:12, ehe beim Stande von 17:13 die Seiten gewechselt wurden.

In der zweiten Hälfte erhöhten die Gastgeber das Tempo und zogen auf fünf Tore davon (18:13). Doch ab der 40. Minute wurde es dann ein offener Schlagabtausch. Bei den Bäumenheimern stachen nun die beiden Außenspieler. Links war Lukas Hurle mit sieben Toren sehr effektiv, von Rechtsaußen bot Manuel Brandt mit sechs Toren eine tolle Vorstellung. Beim 24:23 waren die Gäste wieder in Reichweite, 28:28 hieß es zehn Minuten vor dem Ende. Die Kissinger konnten dann bis zum 32:31 eine knappe Führung vorlegen, dann schien das Spiel zu kippen. Jago Heinisch glich aus, und Andres Biehle brachte die Gäste mit 33:32 in Führung. Nach dem Ausgleich gelang Jago Heinisch das 34:33, wenig später sorgte er elf Sekunden vor dem Abpfiff für das 35:34. Doch die Kissinger spielten den Anwurf über die schnelle Mitte, und ehe die Gäste ihre Abwehr organisieren konnten, hieß es Sekunden vor dem Ende 35:35! Das war es dann auch, dieses Kellerduell, endete ohne Sieger. Müßig zu spekulieren, was mit kompletter Truppe möglich gewesen wäre, doch die Mannschaft hat sich mit ihrer Moral am Samstag den Punkt redlich verdient. (hh)

TSV Bäumenheim: Markus Liehr und Yannik Scherer (im Tor) - Dennis Ott (4), Simon Lechner (3), Lukas Hurle (7), Manuel Brandt (6), Tobias Helbing, Jan Vogler, Matthias Klement (6/2), Jago Heinisch (6), Andreas Biehle (3), Udo Kasten und Markus Bügelsteiber.