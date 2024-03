Dem TSV Bäumenheim fehlt Personal in Training und Spiel

Im Nachholspiel unterliegen die TSV-Handballer der SG 1871 Augsburg/Gersthofen mit 20:32. Trainer Tarek Tayeh macht einen klaren Grund für das Debakel aus.

Eine deftige Pleite mussten die Handballer des TSV Bäumenheim im Nachholspiel gegen Augsburg/ Gersthofen hinnehmen. Zuvor gab es enorme Aufstellungsprobleme bei den TSV-Handballern. Von der etatmäßigen Mannschaft standen lediglich acht Spieler zur Verfügung, sodass aus der zweiten Mannschaft Spieler zum Einsatz kamen. Der bisher erfolgreichste Torschütze, Silviu-Ciprian „Chippo“ Ioja hat sich sogar ganz zurückgezogen, er wird nicht mehr für den TSV spielen. Also alles andere als optimale Voraussetzungen für ein Team, dem in der Tabelle das Wasser bis zum Hals steht. Dennoch konnte das Spiel in den ersten 15 Minuten noch mit Kampfgeist einigermaßen offen gestaltet werden.

Aber es gab von Beginn an deutliche Unterschiede zwischen beiden Mannschaften. Die Gäste boten ein flüssiges und ballsicheres Kombinationsspiel, das mit schöner Regelmäßigkeit zu klaren Wurfchancen führte. Die beiden TSV-Keeper konnten zwar am Ende eine deutlichere Packung verhindern, doch sahen sie sich in der Regel einem freien Werfer gegenüber, sodass wenige Abwehrchancen blieben.

Abwehr des TSV Bäumenheim zu langsam oder inkonsequent

Bis zur 14. Spielminuten sah es beim Stande von 5:7 noch einigermaßen akzeptabel für die Gastgeber aus. Doch mit zunehmender Spieldauer wurde der Spielverlauf immer einseitiger. Die Gäste wurden bei ihren schnellen Aktionen von der TSV-Abwehr fast nicht gestört, diese agierte – wenn überhaupt – zu spät oder nicht konsequent genug.

Wie es gemacht wird, demonstrierte die SG, die jeden Bäumenheimer schon bei der Ballannahme attackierte, sodass flüssige Kombinationen erst gar nicht möglich waren. Zu selten gab es ein Laufspiel mit konsequentem Torabschluss. Die Gäste zogen noch vor der Pause bis auf 8:17 davon. Ab dem 12:21 hatten die Bäumenheimer so gut wie nichts mehr entgegenzusetzen. Einzig Simon Lechner konnte im TSV-Trikot überzeugen, der bis zum Schluss auch dahin ging, wo es weh tat, aber er war auf sich allein gestellt. Trainer Tarek Tayeh beklagte die aktuelle Situation: „Wie soll ich Abwehr trainieren, wenn am Dienstag und Donnerstag acht Spieler im Training sind, davon sechs von der Zweiten?“

Das einseitige Spiel endete schließlich mit einem 20:32-Erfolg für Augsburg/Gersthofen, ein Ergebnis, das dem Spielverlauf schmeichelt. (AZ)

TSV Bäumenheim: Scherer und Liehr (im Tor) - Ott (1), Lechner (6), Jung (4), Uhl (1), Grob, Brandt, Klement (4), Biehle (1), Kasten (1), Strobel und Husty (2/1)