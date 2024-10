Gebrauchtes Wochenende für Bäumenheims Handballer

Da an diesem Samstag eine Veranstaltung in der Schmutterhalle stattfand, stand für die Handball-Bezirksoberliga-Mannschaft des TSV Bäumenheim das erste Auswärtsspiel an. Die Voraussetzungen waren aber alles andere als gut, denn Trainer Michalke fehlten kurzfristig Spielmacher Jago Heinisch und Torwart Hannes Wittgen. Die Mannschaft machte aus der Not eine Tugend und bot von Beginn an eine couragierte Leistung, die am Ende jedoch nicht belohnt wurde, denn die SG 1871 Augsburg/Gersthofen gewann 28:25.

Die Augsburger erwischten in der Anfangsphase den besseren Start und konnten sich schnell mit drei Tore (4:1) absetzten. Fortan verlief das Spiel zwar ausgeglichener und die Heimmannschaft konnte ihre Polster bis zur 17 Minute halten, doch dann folgte die Antwort der TSVler: Drei Tore in Serie brachten sie ins Spiel zurück (8:4 auf 8:7). Grundlage hierfür war der gut aufgelegte Rückraumspieler Marek Husty, der insgesamt sieben Tore zum Spiel beitrug. Matthias Klement konnte mit seinem zweiten erfolgreichen Siebenmetern den umjubelten Ausgleich nach 26 Minuten erzielen. Die letzten vier Minuten der ersten Hälfte endeten sehr turbulent: Technische Fehler und verworfene Großchancen verhinderten eine bessere Ausgangsposition für die zweite Halbzeit, mit einem 10:13-Rückstand für den TSV ging es in die Kabine.

Handball-Bezirksoberliga: Technische Fehler und Unkonzentriertheiten bei Bäumenheim

In der zweiten Hälfte erhöhten die Bäumenheimer das Tempo und glichen innerhalb von vier Minuten zum 13:13 aus. Danach wurde es ein offener Schlagabtausch, in dem die Heimmannschaft immer knapp in Führung lag, bis zur 40. Minute und einer doppelten Zeitstrafe für die Augsburger. Ab nun übernahmen die Schmuttertaler die Kontrolle und gingen mit einem Vier-Tore-Lauf zum ersten Mal in Führung (17:19). Dieses Polster hielt aber nur bis zehn Minuten vor Schluss. Ein verworfener Siebenmeter, gepaart mit erneuten technischen Fehlern und Unachtsamkeiten, brachten die Heimmannschaft auf die Siegerstraße. Mit vier Tore in Folge zum 25:21 setzte sich die SG entscheidend ab. Die Bäumenheimer zeigten zwar Kampfgeist und konnten noch auf den 28:25-Endstand verkürzen, kamen jedoch nicht mehr näher heran.

TSV Bäumenheim: Jennewein und Strickner (im Tor), Ott (5), Lechner (5), Krebs, Jung (2), Hurle (1), Uhl, Grob (1), Vogler, Klement (2/2), Veljovic (2), Husty (7/1)

Bäumenheims Herren II sind im Angriff zu harmlos für Gundelfingen II

Im dritten Saisonspiel der Bezirksklasse West musste die zweite Mannschaft der TSV-Herren zu Hause eine deutliche 16:29-Niederlage gegen den TV Gundelfingen II hinnehmen. Die Abwehrleistung der Hausherren war dabei weitestgehend in Ordnung, auch wenn die TSVler die Gästen oft zu einfach zu Torerfolgen kommen ließen. Größere Probleme hatte das Team jedoch im Angriff, wo es an der nötigen Bewegung und Kreativität mangelte.

TSV Bäumenheim II: Huszak und Strickner (im Tor), Vogler (1), Haupt (1), Zinsmeister (3), Kratzer, Krebs (3/1), Strobel, Kasten, Brandt (3), Stempfle, Biehle (2), Klement (3)

Rückkehr von Krisztina Engi ist ein besonderer Moment für Bäumenheims Damenmannschaft

Im Anschluss an das Spiel der Herren II stand am Sonntag das Heimspiel der Damen in der Bezirksklasse an. Gegen die vierte Mannschaft des TSV Haunstetten gab es aber eine deutliche 17:23-Niederlage. Zahlreiche TSV Spielerinnen fielen verletzungsbedingt aus. Trotz der Personalnot zeigten die Damen aber eine kämpferische Leistung und gaben bis zum Schluss nicht auf.

Ein besonderer Höhepunkt des Spiels war das Comeback von Krisztina Engi, die nach einer langen Verletzungspause wieder auf dem Spielfeld stand. Ihr Einsatz und ihre Erfahrung werden in den kommenden Spielen eine wertvolle Unterstützung für das Team sein. Letztlich konnten die TSV-Damen die Niederlage nicht verhindern, aber das 17:23 spiegelt nicht die Moral und den Kampfgeist wider, den die Mannschaft trotz der schwierigen Umstände auf das Spielfeld brachte.

TSV Bäumenheim Frauen: A. Sailer (im Tor), B. Sailer (1), Bauer (3), Drewlow, Engi (7/3), Mair (3), Anderl, Klement (1), Jennewein (1), Marie Köpf (1)