Trotz Leistungssteigerung reicht es nicht für Bäumenheim

Bei dieser Aktion von Dennis Ott lagen gleich zwei Friedberger am Boden, doch am Ende setzten sich die Gastgeber klar mit 33:23 durch.

Plus Handball: Der TSV zieht beim 33:23 in Friedberg den Kürzeren. Auch die Zweite unterliegt in Mering. Bezirksklasse-Frauen siegen hingegen klar.

Für die Bezirksoberliga-Handballer des TSV Bäumenheim sieht es weiterhin düster aus, gegen Friedberg II setzt es die sechste Niederlage im sechsten Spiel. Dennoch kann der Trainer dem Auftritt seiner Mannschaft etwas Positives abgewinnen.

Auch die Zweite des TSV in der Männer-Bezirksklasse hat gegen Mering II nicht gepunktet, dafür haben die Frauen sich beim 31:23 gegen den TV Gundelfingen II für ihren starken Auftritt belohnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

