TSV Bäumenheim feiert den Höhepunkt einer starken Spielzeit

Die Handballer des TSV Bäumenheim krönen die Bezirksliga-Saison mit dem 32:19-Sieg gegen den TV Gundelfingen II. Am Ende feiern sie mit ihren Fans den Aufstieg.

Mit einem deutlichen 32:19-Erfolg gegen den TV Gundelfingen II beendeten die Handballer des TSV Bäumenheim die Hallenrunde 2022/23 in der Bezirksliga. Und nachdem Spitzenreiter Friedberg III sein letztes Spiel mit 43:27 in Schwabmünchen gewonnen hat, belegen die Bäumenheimer in der Abschlusstabelle den zweiten Platz. Damit sind die Bäumenheimer der einzige Aufsteiger in die Bezirksoberliga. Friedberg II und der Dritte, Göggingen II, können nicht aufsteigen, da Göggingen I und Friedberg II schon in der Bezirksoberliga spielen.

Zum finalen Heimspiel hatte sich wieder eine große Kulisse in der Schmutterhalle versammelt. Doch am Anfang wollte keine rechte Stimmung aufkommen, denn die Bäumenheimer passten sich dem Niveau des Tabellenletzten an. Technische Fehler, vergebene Torchancen, das Spiel plätscherte so dahin. Da auch die Abwehr den nötigen Einsatz vermissen ließ, kamen die Gäste zu Chancen. Dass nicht mehr Gegentore fielen, lag vor allem an der Galavorstellung von Keeper Patrick Hill, der von Anfang an auf Betriebstemperatur war. Nach dem 2:2 wurde dann im Angriff etwas gefälliger agiert, sodass die Führung über 6:2 auf 11:3 ausgebaut werden konnte. Da es im Abschluss dann weiterhin haperte, stand zur Pause nur ein 14:6 auf der Anzeigetafel.

Alle Spieler des TSV Bäumenheim treffen im Spiel gegen Gundelfingen II

In der zweiten Hälfte stand Markus Liehr in TSV-Kasten, der mehr zu tun bekam, als ihm lieb war. Nach Wiederbeginn schienen die Bäumenheimer endlich ernst zu machen. Schnelle Angriffe führten beim 18:8 erstmals zu zehn Toren Führung. Doch ging die Mannschaft vor allem in der Abwehr nicht mit der gewohnten Konsequenz zur Sache. Die Gundelfinger bekamen reichlich Freiraum für ihre Aktionen, den sie auch nutzten. So blieb es bis zum 25:15 beim gleichen Abstand. Als die Gäste dann gar auf 26:18 verkürzen konnten, schalteten die Bäumenheimer in den letzten zehn Minuten wieder einen Gang höher. Die Führung konnte so wieder ausgebaut werden. Besonders Kreisläufer Udo Kasten freute sich über seinen spektakulären Treffer zum 30:18, denn als einziger fehlte er noch in der Torschützenliste. Dem besten TSV-Torjäger dieser Saison blieb der letzte Treffer vorbehalten: „Chippo“ Ioja sorgte fast mit dem Abpfiff für den 32:19-Endstand.

Dann war nur noch Freude und Jubel angesagt. Die Mannschaft hatte sich Trikots besorgt mit dem Aufdruck: „Aufsteiger – BOL wir kommen“ - in denen sie sich ihren Fans präsentierte. Die Fans der „Ostkurve“, die die Mannschaft wieder frenetisch anfeuerte, honorierte dies mit stehendem Applaus! Der Erfolg fand seine Fortsetzung in einer stimmungsvollen Abschlussfeier, an der auch die Fans teilnahmen. (hh)

TSV Bäumenheim: Hill und Liehr (im Tor) - Krebs (5), Jung (3), Hurle (2), Uhl (2), Grob (2), Kasten (1), Helbing (1), Vogler (1), Ott (3), Klement (4), Heinisch (2) und Ioja (6).

