TSV Bäumenheim kann gegen Bobingen nicht mithalten

Der TSV Bäumenheim verliert das Bezirksoberliga-Duell gegen den TSV Bobingen 26:30. Gegen den Tabellenvierten hält das Team nur eine Halbzeit lang gut mit.

Nach dem Unentschieden gegen Friedberg II hatten sich die TSV-Handballer auch fürs Heimspiel gegen den TSV Bobingen einiges vorgenommen. Doch dann gelang es den Bäumenheimern nur in der ersten Halbzeit, dem Tabellenvierten Paroli zu bieten. Leider blieb die Mannschaft in der zweiten Hälfte den Nachweis der Bezirksoberligatauglichkeit schuldig.

Dabei begann diese Partie ganz nach dem Geschmack der Bäumenheimer Fans. Sie sahen ein offenes und ausgeglichenes Spiel in den ersten acht Minuten, die Führung wechselte. Nach dem 5:5 hatten vor allem die Bäumenheimer einen Drei-Tore-Lauf zum 8:5. Doch in der Folgezeit ließen die TSV-Außenabwehrspieler ihren Gegenspielern zu viel Freiraum, den diese erfolgreich nutzten. Dennoch verlief diese Begegnung weiterhin ausgeglichen, doch das 11:10 sollte dann die letzte Bäumenheimer Führung gewesen sein. Die Gäste spielten wesentlich effektiver und nahmen einen knappen 14:13-Vorsprung mit in die Pause.

Tempospiel Bobingens lässt die Hoffnungen der Fans des TSV Bäumenheim schmelzen

Mit einem aus TSV-Sicht unglücklichen Tor begann die zweite Hälfte: Markus Liehr wehrte einen Wurf ab, doch der Ball setzte auf, traf seinen Körper und rollte noch zum 13:15 ins Netz. Nach dem schnellen 13:16 gelang Lukas Hurle der Anschluss, doch Bobingen zog umgehend auf 14:18 davon. Nun zahlte sich für die Gäste das schnelle Umschaltspiel aus. Während die Bäumenheimer nach einem eigenen Torerfolg fast gemächlich in die Abwehr zurückgingen, spielte Bobingen die „schnelle Mitte“ und machte postwendend den nächsten Treffer. Dennoch gelang es den Gastgebern, dass bis zur 46. Minute (21:24) noch Hoffnung auf eine Wende bestand. Doch mit flüssigen Kombinationen und Tempospiel ließen die Gäste die Hoffnungen schnell schmelzen. Dem hatten die Bäumenheimer wenig entgegenzusetzen, sie waren im Angriff zu leicht auszurechnen.

Die Einzelaktionen brachten gegen die Gäste nicht viel ein. Die bauten ihre Führung auch dank der allzu laschen Abwehr über 21:26 auf 22:28 aus, womit sechs Minuten vor dem Ende die Vorentscheidung gefallen war. Der 26:30-Endstand drückt die Überlegenheit der Bobinger Gäste gar nicht aus. Einzig positiv war am Samstag, das nach monatelanger Verletzungspause Marek Husty wieder mitspielen konnte. Schade auch deswegen, da nächsten Samstag das Kellerduell gegen den Kissinger SC stattfindet. Dazu hätte ein Erfolg oder Teilerfolg gegen Bobingen sicher zusätzlichen Auftrieb gegeben.

TSV Bäumenheim: Markus Liehr und Yannik Scherer (im Tor) - Dennis Ott (3), Simon Lechner (2), Mark Krebs, Andreas Jung (1), Lukas Hurle (1), Jonas Uhl (2), Dominik Grob (2), Matthias Klement (7/6), Jago Heinisch (2), Andreas Biehle (1), Silviu-Ciprian Ioja (4) und Marek Husty (1).

