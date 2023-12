TSV Bäumenheim: Mehr als ein Klassenunterschied

Der TSV Aichach zeigt den Bäumenheimer Handballern mit 39:20 die Grenzen auf. Ein Manko der Gäste wird dabei ganz deutlich.

Mit einer deutlichen Packung für die Handballer des TSV Bäumenheim endete das Bezirksoberliga-Gastspiel beim TSV Aichach. Es war in den 60 Spielminuten mehr als ein Klassenunterschied, den Bäumenheimern wurden diesmal beim 39:20 (19:11) klar die Grenzen aufgezeigt.

Aichach dominierte das Spiel von Beginn an, zog nach knapp acht Minuten auf 5:1 davon. Die Gäste taten sich gegen die körperliche Dominanz der Aichacher schwer, was sich vor allem im Angriffsspiel bemerkbar machte. Hier wurde zwar versucht, den Ball schnell laufenzulassen, doch führte das nur gelegentlich zu erfolgreichen Torabschlüssen. Am Sonntag wurde vor allem ein großes Manko bei den Bäumenheimern mehr als deutlich: Aus dem Rückraum kommt zu wenig, es fehlt an sprung- und wurfstarken Spielern. Wie das besser geht, demonstrierten die Aichacher dagegen über 60 Minuten: Allein drei Spieler kamen aus dem Rückraum auf 28 Tore, wesentlich mehr als die gesamte Gästemannschaft erzielte. Durch den fehlenden Druck aus dem Rückraum kann auch die Aichacher Abwehr wesentlich defensiver agieren, sodass es für die Kreisläufer kaum Lücken am Kreis gab.

Es fehlt dem TSV Bäumenheim an Spielern

Dennoch traten die Bäumenheimer einmal mehr als Mannschaft auf, was sich zumindest bis zur 15. Minute auszahlte, denn beim 9:5 war der Rückstand nicht größer geworden. Doch nun spielten die Gastgeber wesentlich konsequenter, griffen in der Abwehr härter zu und schlossen ihre Angriffe mit Torerfolgen ab. So wuchs der Rückstand bis zur Pause noch auf 19:11.

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gastgeber dann noch einmal einen Gang höher, ließen in der Abwehr fast nichts mehr zu. Über 23:11 und 25:14 hieß es nach 45 Minuten schon 30:14, das Spiel verlief nun sehr einseitig gegen die Gäste. Bei den Bäumenheimern stemmte sich Keeper Markus Liehr gegen das Debakel, der eine ganze Reihe Großchancen zunichtemachte. Es fehlte einfach an Spielern, um gleichwertig auswechseln zu können. Absolute Leistungsträger wie „Chippo“ Ioja und Jago Heinisch müssen fast 60 Minuten durchspielen. Das geht in der Bezirksoberliga eigentlich gar nicht. Unterm Strich blieben ein paar gelungene Aktionen, doch damit ist in dieser Klasse nichts zu gewinnen. So gesehen geht die klare 20:39-Niederlage am Ende völlig in Ordnung. (hh)

TSV Bäumenheim: Markus Liehr (im Tor) - Dennis Ott (2), Simon Lechner (1), Mark Krebs (2), Lukas Hurle (1), Manuel Brandt (4), Tobias Helbing (1), Jan Vogler (1), Matthias Klement (3), Jago Heinisch (2) und Silviu-Ciprian Ioja (3/1).