Ein großes Wochenende für Bäumenheims Handballer

Zum Jahresabschluss finden am kommenden Wochenende zwei große Heimspieltage in der Schmutterhalle in Bäumenheim statt. Dabei sind alle Mannschaften der TSV-Handballabteilung im Einsatz. Am Samstag sind die F-Jugend und die Senioren-Mannschaften dran, während sich am Sonntag die beiden C-Jugend-Teams beweisen dürfen. Einzig die E-Jugend spielt auswärts beim Spieltag in Wertingen.

Den Anfang an diesem Wochenende macht aber die F-Jugend mit dem zweiten Heimspieltag in dieser Saison. Von 10 bis 13.30 Uhr finden in der Schmutterhalle Spiele gegen die Gäste aus Donauwörth und Meitingen statt. Die TSV-Kids freuen sich schon, ihre Fortschritte zeigen zu können, und für einige Neuzugänge wird es das erste Spiel überhaupt sein. Das Motto lautet wie immer: „Spielerlebnis vor Spielergebnis!“

Handball beim TSV Bäumenheim: Herren spielen das kleine Derby gegen Donauwörth

Im Anschluss an den F-Jugend-Spieltag, um 14.30 Uhr, kommt es zu einem „kleinen Derby“ in der Schmutterhalle, wenn die Zweitvertretung der TSV-Herren in der Bezirksklasse West auf die erste Mannschaft des VSC Donauwörth trifft. Allerdings ist die Verletztenliste der Bäumenheimer weiterhin lang, und viele Spieler mussten krankheitsbedingt absagen. Daher dürfte es ein schweres Spiel gegen die Mannschaft aus Donauwörth werden, die mit viel Erfahrung punkten kann.

Nach dem Spiel der zweiten Herrenmannschaft geht es um 16.30 Uhr für die Bäumenheimer Damen um Punkte in der Bezirksklasse. Nach fünfwöchiger Spielpause empfangen die TSV-Damen die zweite Mannschaft des TV Gundelfingen. Die Mannschaft um das Trainerteam Klement/Jennewein ist hoch motiviert und freut sich darauf, den Heimfans eine starke Leistung zu präsentieren. Das Gästeteam liegt zwar derzeit „nur“ auf dem sechsten Platz, dabei muss aber beachtet werden, dass die meisten Niederlagen nur mit einem oder zwei Toren Unterschied kassiert wurden. Mit einer sehr flexiblen Offensive und einer stabil stehenden Abwehr sind die Gäste aus Gundelfingen auf jeden Fall für eine Überraschung gut.

Bäumenheims Herren I bekommen es mit einem Landesliga-Absteiger zu tun

Nach dem Sieg gegen Haunstetten wollen die TSV-Herren in der Bezirksoberliga den Schwung mitnehmen und auch gegen den Landesligaabsteiger aus Schwabmünchen eine gute Leistung abliefern. Mit der Gästemannschaft kommt ein echtes Top-Team der Liga an die Schmutter, das den direkten Wiederaufstieg im Blick hat. Die Schwabmünchner liegen derzeit mit 13:5 Punkten auf dem zweiten Rang in der BOL und mussten bisher nur gegen den Spitzenreiter aus Aichach und den Mitabsteiger aus Niederraunau eine Niederlage einstecken.

Den Sonntag eröffnet die E-Jugend des TSV Bäumenheim mit ihrem fünften Spieltag der Saison beim TSV Wertingen. Eigentlich war dieser Spieltag als sogenannter Zusatzspieltag geplant, bei dem eine besondere Abwehr gespielt werden sollte, die Ergebnisse wären nicht in die Tabelle eingegangen. Nachdem aber der vergangene Spieltag in Gersthofen ausgefallen ist, müssen hier einige Qualifikationsspiele nachgeholt werden. In der ersten Partie um 12 Uhr treffen die Kids des Trainergespanns Klement und Krebs auf die Gastgeber des TSV Wertingen. Da es wieder krankheitsbedingte Ausfälle gibt, wird man sehen, wie sich die Mannschaft gegen die favorisierten Gastgeber behaupten kann. Das darauffolgende Spiel bestreitet die TSV-Jugend gegen die Mannschaft der SG 1871 Augsburg-Gersthofen. Anpfiff ist um 14 Uhr. Auch hier sind die Gegner der erklärte Favorit.

Beide C-Junioren-Mannschaften bekommen es mit dem TSV Wertingen zu tun

In der heimischen Schmutterhalle ist am Sonntag ab 13.15 Uhr wieder Handballsport geboten. Für die weibliche C-Jugend des TSV Bäumenheim geht es in der Übergreifenden Bezirksliga Staffel Süd-West 2 gegen den TSV Wertingen. Im letzten Spiel konnten die TSV-Mädels ihr Können unter Beweis stellen und möchten am liebsten an diese Leistung anknüpfen. Das Spiel verspricht einen spannenden Verlauf, da beide Mannschaften bislang noch keinen Punktgewinn erzielen konnten.

Um 15 Uhr trifft die männliche C-Jugend in der Übergreifenden Bezirksliga Staffel West auf den TSV Wertingen. Die Gäste stehen derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz und mussten bisher nur beim Tabellenführer eine Niederlage einstecken. Nach der deutlichen Niederlage gegen die HSG Lauingen-Wittislingen am vergangenen Wochenende gilt es für die TSVler, wieder fokussierter und konsequenter aufzutreten. Besonders die Konzentration beim Passspiel und das Rückzugsverhalten müssen deutlich verbessert werden, um dem Favoriten aus Wertingen Paroli bieten zu können.