TSV Bäumenheim verpasst den ersten Saisonsieg

Nach der hohen Niederlage gegen den BHC Königsbrunn hatten sich die Handballer des TSV Bäumenheim für das Bezirksoberliga-Heimspiel gegen den VfL Günzburg II einiges vorgenommen. Im Vorfeld des Spieles wurde das Spiel der Herren II durch die Gäste abgesagt und Trainer Michalke konnte die fehlenden Stammspieler Jago Heinisch, Luka Veljovic und Mathias Klement, durch Spieler der Reserve ersetzen.

Die Bäumenheimer begannen schwungvoll und lagen nach zehn Minuten mit 6:3 vorn. Doch in der Folgezeit waren es die Günzburger, die immer besser in Spiel kamen und in der 19. Minute zum ersten Mal im Spiel in Führung gingen (9:10). Die Gäste fanden nun immer wieder die Schwachstellen in der TSV-Abwehr, ihnen gelangen drei Tore in Folge zum 9:13. Routinier Markus Bügelsteiber, der als Mittelmann fungierte, brachte nun wieder etwas Struktur in die Angriffsbemühungen. Der Rückstand schmolz und beim 14:14 konnte der TSV sehenswert durch Torwart Johannes Wittgen ausgleichen. 14:15 hieß es dann nach 30 Minuten und die Sirene zur Halbzeit erklang in der Schmutterhalle.

Nach Wiederbeginn schlichen sich bei den Bäumenheimern mehrmals unnötige Fehler ein, die den Gästen in die Karten spielten. Günzburg legte gleich wieder zwei Tore vor (14:17) und hatte in den nächsten Minuten knapp die Nase mit ein, zwei Toren vorn. Schlechtes Rückzugsverhalten, das die Gäste mit schnellen Gegentoren bestraften, ließen den Ausgleich nicht zu, wobei es dazu mehrmals die Gelegenheit gab. Ein nicht verwandelter Siebenmeter und liegengelassene Konter sorgten weiterhin für eine knappe Führung der Gäste. Im Angriffsspiel waren es vor allem Jan Vogler und Simon Lechner, die aufseiten Bäumenheims Akzente setzen konnten.

TSV Bäumenheim hadert mit Entscheidung des Schiedsrichters

Mit einer aus TSV-Sicht sehr strittigen Entscheidung der Unparteiischen begannen beim Stand von 25:26 die entscheidenden letzten fünf Minuten der Partie. Ein TSV-Spieler warf den Ball nach dem Pfiff durch die Schiedsrichter noch Richtung Tor, was diese als Unsportlichkeit erachteten. Nach heftigen Diskussionen entschieden sich die Unparteiischen sogar auf eine doppelte Zeitstrafe (vier Minuten) und die Bäumenheimer mussten damit die letzten Minuten in Unterzahl überstehen. Im Gegenzug erzielten die Gäste zwar das 25:27, auf der Gegenseite hatte Andreas Jung aber postwendend die richtige Antwort parat und so stand es 45 Sekunden vor Ende 26:27. Nun wurde es wieder spannend in der Schmutterhalle, doch die letzte Aktion hatten die Gäste, die einen Strafwurf sicher verwandelten. So endete die Partie mit einer sehr unglücklichen 26:28-Niederlage und die Schmuttertaler müssen weiterhin auf ihre ersten Punkte in der Bezirksoberliga warten.

Das nächste Spiel findet am 17. November auswärts in Aichach statt. Bis dahin hofft Trainer Dennis Michalke, dass der eine oder andere Spieler wieder in den Kader zurückkehrt. (AZ)

TSV Bäumenheim: Yannik Jennewein und Johannes Wittgen (1) (im Tor) – Mark Krebs (1), Andreas Jung (3), Jonas Uhl (1), Dominik Grob (1), Marek Husty (5/3), Simon Lechner (4), Benedikt Strobel, Manuel Brandt (1), Markus Bügelsteiber, Jan Vogler (6) und Dennis Ott (3)