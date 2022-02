Ungefährdeter Sieg für die VSC-Herren

36:19-Erfolg beim TSV Bobingen II.

TSV Bobingen II – VSC Donauwörth 19:36 (10:19). Eine souveräne Leistung präsentierte der VSC Donauwörth in Bobingen, als man ohne die sonst typische Schwächephase in der zweiten Halbzeit zwei Punkte mit nach Hause nehmen konnte.

In der Anfangsphase zeigten sich die Hausherren motiviert, den Favoriten ärgern zu wollen (3:2). Die Donauwörther stellten jedoch die eigenen Fehler nach und nach ein und konnten sich absetzen (5:10). Unter anderem die körperliche Überlegenheit gegenüber den Bobingern, bei denen einige A-Jugendliche mitwirkten, machte einen zu großen Unterschied, was den Vorsprung der Gäste bis zur Halbzeit stetig anwachsen ließ (10:19).

Im Vergleich zur Vorwoche kam der VSC zudem mit voller Konzentration aus der Kabine (10:24). So konnte man in Folge auch zahlreiche Pfostentreffer im Angriff verkraften. Bei schwindenden Kräften, die durch fehlende Wechselmöglichkeiten aufkamen, arbeitete man bis zum Schluss geschlossen als Team, was sich auch in der Torschützenliste widerspiegelt. So bliebt man weiter in der Erfolgsspur und konnte den nächsten Auswärtssieg feiern (19:36). (AZ)

Donauwörth Habermann und Lucic (im Tor), Sprater (6), Asuncion (4), Eggers (6), Triebel, Berger (1), Marb (7/2), Friedewold (5), Fieger (7/1).