VSC Donauwörth entscheidet das Derby gegen Bäumenheim klar für sich

Am vergangenen Spieltag der Handball-Bezirksklasse kam es zum Aufeinandertreffen der beiden Nachbarn, des VSC Donauwörth und des TSV Bäumenheim II. Bei den Schmuttertalern halfen zwar einige Spieler der ersten Mannschaft (Bezirksliga) aus, doch die meisten davon spielten nur wenige Minuten im Derby.

Herren, Bezirksklasse VSC Donauwörth – TSV Bäumenheim II (34:12). Bereits zu Beginn der Partie war spürbar, dass Donauwörth mit viel Druck aus dem Rückraum agierte – eine Stärke, mit der Bäumenheim zunächst große Mühe hatte. Doch trotz der frühen Führung der Gastgeber kämpfte sich die zweite Mannschaft der Schmuttertaler immer wieder in die Partie zurück und zeigte eine geschlossene Leistung. Im Verlauf des Spiels machten sich jedoch erneut die konditionellen Defizite der TSVler bemerkbar: Im Rückzugsverhalten fehlte am Ende etwas die Kraft, was Donauwörth zu einfachen Toren nutzte.

Einige Entscheidungen des Schiedsrichters waren nicht unumstritten und führten zu einigen Diskussionen, doch die alleinige Leitung eines Derbys ist natürlich eine herausfordernde Aufgabe. Am Ende stand zwar eine deutliche 34:12-Niederlage auf der Anzeigetafel, doch trotz dieses klaren Ergebnisses bleibt der Eindruck einer geschlossenen und motivierten Mannschaft, die sich auch von Rückschlägen nicht unterkriegen lässt. (AZ)

Für den TSV spielten: Strickner (im Tor), Strobel (1) Klein (2), Zinsmeister (2), Bösele (1), Helbing (1), Bügelsteiber (1), Jung, Bösele (2), Kasten, Kratzer (1), Krupka (1), Uhl (1), Lechner (2)