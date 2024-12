Handball-Derby geht an den VSC Donauwörth

Ein großes Handballwochenende haben die Mannschaften des TSV Bäumenheim hinter sich. Bei den Senioren fiel die Ausbeute allerdings mager aus: Nur die Damen in der Bezirksklasse konnten ihren Gegnerinnen aus Gundelfingen standhalten und zumindest eine Punkteteilung erspielen. Im Derby der Herren zwischen der TSV-Zweiten und dem VSC Donauwörth blieben die Kreisstädter mit 32:12 Sieger, für die Bäumenheimer Erste ging dagegen das Leid in der Bezirksoberliga mit der nächsten Pleite weiter.

Herren II, Bezirksklasse West TSV Bäumenheim II – VSC Donauwörth 12:32. Das Duell des TSV Bäumenheim gegen den VSC Donauwörth gab es in den vergangenen Jahren zwar schon öfter, aber meist spielten dabei jeweils die beiden ersten Mannschaften der Vereine gegeneinander. Nach dem Abstieg des VSC Donauwörth gab es das Lokalderby in diesem Jahr in der Bezirksklasse West. Mit einigen Ausfällen aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen war die Zweitvertretung der TSV-Herren in dieser Partie der eindeutige Außenseiter. VSC-Trainer Richard Fischer hatte seinen Männern eine klare Vorgabe mit aufs Feld gegeben: Man wollte von Anfang an und mit hohem Tempo keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass zwei Punkte auf das Donauwörther Punktekonto kommen sollten.

Zu Beginn des Spiels sah es noch nach einem knappen Match aus, doch die Gäste aus Donauwörth sorgten schnell für klare Verhältnisse. Mit gutem Tempospiel und druckvollen Angriffen zog der VSC schnell davon und ließ der ersatzgeschwächten TSV-Zweiten keine Chance, ins Spiel zurückzufinden. Auch aufgrund der gewohnt starken Abwehrleistung der Donauwörther stand am Ende zwar eine klare Niederlage für Bäumenheim II auf der Anzeigetafel, aber gegen eine Mannschaft mit einiger Bezirksoberliga-Erfahrung mussten sich die Hausherren alles andere als verstecken. Es gab einige schöne Aktionen, und auch die Stimmung in der Bäumenheimer Mannschaft war bestens.

TSV Bäumenheim II: L. Strickner (im Tor), T. Klein (1), J. Vogler, B. Strobel (1), M. Krebs (1/1), J. Kratzer (1), L. Tot, U. Kasten (1), C. Weber (1), T. Haupt (2), M. Brandt (4), T. Akbulut, V. Stempfle

VSC Donauwörth: Lembeck/Richter (Tor), Biswanger (2), Stanley-Jones (1), Triebel (4), Nägler (4), Marb (4), Hornung (1), Dreher (7), Metzger (3), Schmidtkunz (4), Braun (2)

Handball beim TSV Bäumenheim: Spiel der Damen gegen Gundelfingen fesselt bis zum Ende

Damen, Bezirksklasse TSV Bäumenheim – TV Gundelfingen II 23:23. Die Damen des TSV Bäumenheim trafen auf die Mannschaft des TV Gundelfingen II. Die spannende Partie endete schließlich mit einer Punkteteilung und fesselte die Zuschauerinnen und Zuschauer bis zur letzten Minute. Der TSV startete engagiert in die Begegnung und zeigte ein starkes Eins-gegen-Eins-Verhalten, wodurch einige Strafwürfe herausgeholt wurden. Trotz dieser positiven Ansätze konnten die Damen ihre Chancen nicht konsequent nutzen und leisteten sich immer wieder Unkonzentriertheiten und einfache Ballverluste. Die erste Halbzeit war geprägt von ständigen Führungswechseln, wobei beide Teams ihre Stärken und Schwächen zeigten.

Die TSV-Damen hatten zwar die Möglichkeit, sich abzusetzen, doch die fehlende Präzision im Abschluss hielt sie davon ab, einen klaren Vorsprung herauszuspielen. In der zweiten Halbzeit kämpften die Gastgeberinnen weiter, doch trotz einer guten individuellen Leistung einiger Spielerinnen und der kämpferischen Einstellung gelang es nicht, sich entscheidend abzusetzen. Am Ende mussten sich die Damen des TSV Bäumenheim mit einem Unentschieden zufriedengeben, das zwar einen Punkt sicherte, aber auch die Erkenntnis brachte, dass an der Chancenverwertung und der Konzentration gearbeitet werden muss.

TSV Bäumenheim: A. Sailer (im Tor), J. Drewelow, L. Kneißl, V. Schober, C. Mair, L. Anderl (2), B. Sailer (1), A. Klement, M. Köpf, S. Krupka, C. Jennewein, J. Klement, P. Kratzer (15/7)

Bezirksoberliga-Handballer müssen sich Absteiger Schwabmünchen beugen

Herren I, Bezirksoberliga: TSV Bäumenheim – TSV Schwabmünchen 20:37. Anstatt gegen den Landesliga-Absteiger frei aufzuspielen, wie beim Sieg in Haunstetten, gelang den TSV-Männern in den ersten Minuten gar nichts. Die Mannschaft traute sich viel, aber die meisten Angriffsbemühungen liefen ins Leere, allem voran war man im Rückzugsverhalten immer den berühmten Schritt zu spät. So war es nicht verwunderlich, dass der TSV nach knapp zwölf Minuten mit 1:6 hinten lag. Trainer Dennis Michalke vermochte es, seine Mannschaft nach zehn Minuten durch eine Auszeit wachzurütteln, und der Rückstand konnte in der Folge etwas in Grenzen gehalten werden. Im Angriff gelang etwas mehr, doch die Achillesferse blieb die Chancenverwertung und das schnelle Umschaltspiel der Gäste.

Mit zunehmender Spieldauer wurde diese Begegnung offener, und auch die Gastgeber konnten spielerisch etwas besser mithalten. Nur blieb der Rückstand gleich, und mit 9:15 ging es in die Pause. Nach der Unterbrechung sorgten die Schwabmünchner mit vier Toren in Folge für klare Verhältnisse und gingen mit 19:10 in Führung. Die Hausherren ließen sich aber nicht entmutigen und spielten weiterhin beherzt mit. Bis zum Stand von 17:27 konnten sie einigermaßen mithalten, doch in den letzten 15 Minuten zog der Tabellenzweite noch einmal das Tempo an und stellte mit seinem effektiven Angriffsspiel in zehn Minuten auf 18:33. Die TSVler versuchten noch einmal alles, aber an diesem Tag wollte einfach nichts gelingen.

TSV Bäumenheim: J. Wittgen (im Tor), D. Ott (3), S. Lechner (2), M. Krebs, A. Jung, J. Uhl (3), D. Grob, J. Vogler, M. Klement (4/3), J. Heinisch (1), B. Strobel, L. Veljovic (3), M. Husty (4/1)