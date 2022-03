VSC Donauwörth löst das Ticket zur Aufstiegsrunde

Die Donauwörther Handballer gewinnen gegen die DJK Augsburg-Hochzoll und haben gleich mehrfachen Grund zum Feiern. In der Staffel B zeigt der TSV Bäumenheim eine Glanzleistung.

Der VSC Donauwörth hat sein Ziel erreicht und sich vorzeitig für die Aufstiegsrunde zur Bezirksoberliga qualifiziert. Das Team steht auf dem ersten Platz der Bezirksliga-Staffel A und hat zwar mehr Spiele absolviert als die nachfolgenden Teams aus Friedberg und Ichenhausen, doch ein Platz unter den ersten drei Teams ist dem VSC schon jetzt gewiss. Diese qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde. Am vergangenen Spieltag durften die Donauwörther über den Sieg gegen die DJK Augsburg-Hochzoll jubeln.

Aktuell auf dem vierten Platz der Staffel B steht der TSV Bäumenheim, der ebenfalls punkten konnte. Am Ende stand ein knapper Sieg gegen Tabellenführer TSV Göggingen II zu Buche.

Herren, Bezirksliga – Staffel A VSC Donauwörth – DJK Augsburg-Hochzoll 31:22 (12:11). Die Donauwörther fanden zunächst nicht gut in die Partie und trafen trotz herausgespielter Chancen zu selten ins gegnerische Tor. Dies bestraften die Gäste in den ersten zwanzig Minuten vermehrt mit einfachen Toren durch schnelle Gegenstöße (7:9). Nach einer Auszeit zeigte der VSC jedoch den nötigen Kampfgeist, sodass er sich bis zur Pause wieder eine Führung erspielen konnte (12:11).

Ab dem zweiten Durchgang konnten die Gastgeber durch ein verbessertes Rückzugsverhalten die Augsburger in das Positionsspiel zwingen, in dem die Abwehr-Torwart-Konstellation eine gewohnt solide Leistung zeigte. So versuchten es die Gäste im Angriff über eine längere Zeit mit einem siebten Feldspieler, was bei Ballverlusten vom VSC jedoch konsequent mit Treffern aus der eigenen Hälfte ausgenutzt wurde (22:15). Sogar der Keeper Maximilian Habermann konnte sich dabei dreimal in die Torschützenliste eintragen. In der Schlussphase fehlten den Gästen mit der Hypothek des nun deutlichen Rückstandes die Kräfte, um nochmals Spannung in die Partie zu bringen. Dementsprechend spielten die Donauwörther bis zum Schluss abgeklärt und fuhren einen erneuten Heimsieg ein (31:22). (vsc)

VSC Donauwörth: Habermann (3) und Richter (im Tor), Metzger, Asuncion (1), Eggers (3), Triebel, Kreher (3), Vater, Marb (3), Friedewold (9/4), Fieger (4), Ewinger (5).

TSV Bäumenheim schlägt den Tabellenführer

Männer, Bezirksliga – Staffel B TSV Bäumenheim – TSV Göggingen II 24:22 (8:9). Coronabedingt gab es beim TSV Bäumenheim einige Spielausfälle: Bei der D-Jugend fiel nun schon das dritte Spiel in Serie aus, und auch der TSV Aichach sagte das Spiel bei den Bäumenheimer Damen ab. Stattgefunden hat aber das Spiel der Herren gegen den TSV Göggingen II. Und dieses Spiel nahm einen Verlauf an, den wohl die kühnsten TSV-Optimisten nicht erwartet hätten. Nicht der bis dahin verlustpunktfreie Tabellenführer setzte in dieser Partie die Höhepunkte, sondern der Außenseiter von der Schmutter, der am Ende völlig verdient mit 24:22 gewann.

Simon Lechner steuerte vier Punkte zum 24:22-Sieg des TSV Bäumenheim gegen Tabellenführer Göggingen II bei. Foto: Szilvia Izsó

Nach einer relativ ausgeglichenen Anfangsphase mit wechselnder Führung gelang den Gastgebern beim 5:3 und 6:4 eine Zwei-Tore-Führung. Chancen zum Erhöhen wurden nicht genutzt, sodass den Gästen jeweils der Ausgleich gelang. Der TSV spielte dann wieder effektiver. „Chippo“ Ioja, der sein Saisondebüt gab, und Yannik Scherer brachten die Bäumenheimer wieder mit 8:6 in Front. Dann folgten über acht bittere Minuten, in denen den Hausherren nichts mehr gelang. Einzig Keeper Patrick Hill behielt die Übersicht, der mit Glanzparaden dafür sorgte, dass bis zur Pause nur ein 8:9 auf der Anzeigetafel stand.

Am Spielverlauf änderte sich wenig, die Gäste zogen sogar auf 10:12 davon. Doch nun zeigten die Bäumenheimer Kampfgeist. Angetrieben vom überragenden Mittelmann Jago Heinisch, der selbst dreimal traf, wurde der Rückstand aufgeholt und in eine 15:12-Führung gewandelt. Als es 22:16 stand, schien die Vorentscheidung gefallen. Doch der Tabellenführer schlug zurück, konnte bis auf 22:20 verkürzen. „Chippo“ Ioja zum 23:20 und Manuel Brandt zum 24:21 sorgten dann kurz vor Schluss für klare Verhältnisse. Am Ende hieß es 24:22 für die Hausherren, deren Kampfgeist am Ende belohnt wurde. (hh)

TSV Bäumenheim: Hill und Liehr (im Tor) - Lechner (4), Jung (4), Hurle (1), Uhl, Brandt (2), Richter, Vogler, Klement (2), Heinisch (5), Scherer (2) und Ioja (4/1).