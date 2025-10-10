Nur die C-Jugend sorgt für Jubel bei den VSC-Handballern

Eine unnötige Niederlage in der Handball-Bezirksklasse haben sich die Herren des VSC Donauwörth zuletzt eingefangen. Unnötig, weil man gegen Absteiger Bobingen II lange gut mithielt und vor allem wegen eigenen Fehlern scheiterte. Auch die B-Junioren fanden gegen Aichach nach der Halbzeit nicht zu ihrem Spiel und unterlagen, anders als die C-Jugend, die gegen Gaimersheim II stark aufspielte.

Bezirksklasse Männer, VSC Donauwörth – TSV Bobingen II 28:30 (10:13). Nach zwei souveränen Siegen war Bezirksligaabsteiger Bobingen II eine echte Bewährungsprobe. Obwohl sich alle VSCler der Aufgabe bewusst waren, stand nach fünf Minuten ein 0:3-Fehlstart zu Buche. Die Abwehr agierte vor allem im Innenblock zu passiv, im Angriff fehlte die gewohnte Leichtigkeit. Im Verlauf des Spiels arbeitete sich der VSC aber in die Partie, sodass im Angriff bessere Lösungen gefunden wurden und nach 20 Minuten der 8:8-Ausgleich geschafft war.

Handball: VSC Donauwörth unterliegt trotz starker Aufholjagd gegen TSV Bobingen II

Wer dachte, das Momentum sei nun auf der Seite der Hausherren, wurde enttäuscht. Leichte technische Fehler erlaubten den Gästen einfache Tore per Konter. Zur Halbzeit stand ein für den VSC ärgerliches 10:13. Doch der Kampfgeist der Donauwörther war ungebrochen. Mit beweglicherem Spiel wurde schnell der Ausgleich geschafft (14:14) und die spannendste Phase des Spiels begann. In einem intensiven Schlagabtausch auf Augenhöhe hatte der VSC mehrfach die Möglichkeit, in Front zu gehen, aber mangelnde Chancenverwertung und technische Fehler ließen das bis zum 20:20 nicht zu. Schlimmer noch: Donauwörths hohe Fehlerquote erlaubte den Gästen, binnen sechs Minuten auf das vorentscheidende 20:25 zu stellen. Der VSC kämpfte bis zum Ende und unterlag schließlich mit zwei Punkten weniger.

VSC Donauwörth: Lembeck/Richter (Tor), Biswanger (6), Triebel (8, 3/3), Nägler (4), Hornung, Zgudziak-Kunz (3), Metzger, Schmidtkunz (3), Kutsch (2), Braun (2)

VSC Donauwörth C-Jugend dominiert TSV Gaimersheim II mit 41:25

BLm C, VSC Donauwörth – TSV Gaimersheim II 41:25 (16:14). Nachdem die VSC-Jungs in der ersten Halbzeit eine knappe 16:14-Führung herausgespielt hatten, zeigten sie im zweiten Durchgang noch mehr Ehrgeiz und konnten durch klare Spielzüge im Angriff und Ballgewinne in der Abwehr die Führung ausbauen. Gaimersheim verlor die Konzentration und dadurch einige Bälle durch technische Fehler. Jan Dreher aus der D-Jugend erreichte durch aufmerksame Ballgewinne und schnelle Gegenstöße das erste Mal die Zehn-Tore-Marke. Für diesen Sieg gab es zwar keine Punkte, da Gaimersheim außer Konkurrenz spielt, aber dafür viel Selbstvertrauen.

VSC Donauwörth: Nils Dreher (13), Valentin Hornung (6), Florian Blattner (1), Ben Behrendt (9), Philipp Boxberger (2), Matteo Morelli (Tor), Jan Dreher (10)

Ben Behrendt überzeugt bei Premiereneinsatz in Donauwörths B-Jugend

BLm B, VSC Donauwörth – TSV Aichach 25:44 (14:18). Ins erste Punktspiel der Saison startete Donauwörth ohne zwei wichtige Rückraumkräfte. Dennoch gelang eine zufriedenstellende erste Halbzeit. Eine klasse Torwartleistung und eine immer wieder gut funktionierende 6-0-Abwehr gaben den Gästen eine Aufgabe im Angriff.

In Hälfte zwei verlor die Mannschaft an Selbstvertrauen, es passierten zahlreiche technische Fehler, Fehlwürfe oder Absprachefehler. Der ständige Hunger nach dem nächsten Tor der Gäste brachte die Donauwörther in eine schwierige Situation. Sie fanden nicht zurück in die Partie und verloren deutlich. Positiv zu erwähnen ist, dass Ben Behrendts erster Einsatz in der B-Jugend in den Augen des Trainers sehr zufriedenstellend verlief, außerdem lieferte die C-Jugend-Bande einen starken Auftritt im Rückraum sowie etliche gute Einzelaktionen. (AZ)

VSC Donauwörth: Gassenmayer (Tor), Behrendt, Fot (1), Göller, Wiezorek (5), Hornung, Soriano del Callejo (11), Weigel, Dreher Nils (3), Steinherr (4)