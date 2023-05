Damenteams des TSV Harburg überzeugen

Die Tennis-Damen des TSV Harburg fahren trotz geschwächter Aufstellung den Sieg in der Südliga 1 ein. Auch die Damen 40 und 50 punkten in ihren Landesliga-Partien.

Während die Damen-Mannschaften des TSV Harburg am vergangenen Spieltag der Tennis-Saison überwiegend triumphieren konnten, hatten es die Herren-Mannschaften schwer. Die Herren 50 und 65 kassierten Niederlagen.

Damen, Südliga 1 TSV Harburg – TeG Neuburg/Donau 6:3. Trotz geschwächter Aufstellung konnten die Damen des TSV Harburg gegen die TeG Neuburg/Donau erneut überzeugen. Im Einzel gewannen Sonja Lechner und Tina Dollmann jeweils klar in zwei Sätzen. Kim Bußer setzte sich knapp im Match-Tiebreak durch. Nach einem Zwischenstand von 3:3 waren somit zwei Doppel zum Sieg notwendig. Das Dreierdoppel mit T. Falch/T. Dollmann holte den ersten Punkt. K. Bußer/S. Lechner und S. Bußer/N. Röthinger erkämpften sich in spannenden Matches die weiteren Punkte.

Damen 40, Landesliga 2 TSV Harburg – TSV Oberbeuren 6:3. Bereits nach den Einzeln stand der Gesamtsieg fest. Die Gegnerin von Susanne Schreiber musste krankheitsbedingt aufgeben. Sonja Heidinger zeigte ein gutes variables Spiel und gewann 6:3, 6:4. Carolin Aiglstorfer, Karin Dollmann und Christine Kanz gewannen klar in zwei Sätzen. Nur Christine Rühl musste die Überlegenheit ihrer Gegnerin anerkennen. Das Zweierdoppel S. Schreiber/C. Rühl gewann in zwei Sätzen. Die anderen beiden Doppel (S. Heidinger/C. Kanz und C. Aiglstorfer/K. Dollmann) verloren jeweils im Match-Tiebreak.

Damen 50, Landesliga 2 TSV Harburg – TC Westendorf 3:3. Den erste Punktgewinn konnten Harburgs Damen 50 gegen den äußerst spielstarken Aufsteiger einfahren. Mit dem glücklichen Ausgang des Match-Tiebreaks punktete Renate Hingst mit 6:0, 3:6, 14:12. Andrea Röthinger gewann auch knapp mit 1:6, 6:0, 11:9. Annette Laurer verlor knapp mit 6:7, 4:6. Gabriele Mugrauer hatte wenig Chancen und musste sich mit 2:6, 1:6 geschlagen geben. Die Doppel wurden zum gerechten Remis aufgeteilt. Hingst/Röthinger gewannen in zwei hart umkämpften Sätzen, Laurer/Mugrauer verloren glatt.

Herren 50, Landesliga 2 TCE Gröbenzell – TSV Harburg 6:3. Christoph Käferlein gewann mit 6:3, 6:3. Dieter Bußer und Jürgen Staufer verloren in zwei Sätzen. Thomas Steigert wollte nachlegen, konnte jedoch im zweiten Satz keinen seiner vier Satzbälle verwerten und verlor unglücklich mit 3:6, 5:7. Ebenso erging es Armin Both (2:6, 5:7). Volker Falch hielt die Chance fest und gewann durch geduldiges Sicherheitsspiel deutlich 6:2, 6:2. Both/Staufer gewannen im Match-Tiebreak mit 10:5. Käferlein/Falch und Bußer/Steigert unterlagen jeweils zwei Sätzen.

Herren 65, Südliga 1 TSV Wittisligen – TSV Harburg 5:1. Einen schlechten Saisonstart erwischten die Senioren beim Aufsteiger. Hannes Hingst und Walter Reitsam verloren klar. Besser machte es Johann Dürrwanger mit einem 6:3, 6:4-Sieg. Eng verlief die Partie von Franz Wiest, die er allerdings im Match-Tiebreak verlor. Ohne reelle Siegchance verliefen die Doppel. Hingst/Rief und Reitsam/Dürrwanger verloren jeweils klar in zwei Sätzen.

Damen II, Südliga 5 TSV Harburg – TC Maihingen 1:5. Den einzigen Zähler für den TSV Harburg konnte Lisa Fürnrohr erzielen, alle anderen Punkte gingen an die Gäste.

Knaben 1, Südliga 2 TSV Harburg – TC Schießgraben 0:6. Lediglich Spitzenspieler Leon Leimer konnte sein Match ausgeglichen gestalten, jedoch hatte er im Match-Tiebreak das Nachsehen. Dänny Rätz konnte seine Möglichkeiten nicht nutzen und verlor 4:6, 3:6. Die Einzel von Finn Faß und Max Christophel, so wie beide Doppel gingen klar an die Gäste.

Kleinfeld, Südliga 2 TSV Harburg – TC Meitingen II 2:16. Lediglich eine Motorikdisziplin konnten Emilia Vollert, Laura Förg, Isabel Beer und Daria Staniok für sich entscheiden.

Mädchen, Südliga 3 TC Mertingen - TSV Harburg 5:1. Im ersten Auswärtsspiel mussten Lotta Mühleidner, Sophia Christophel, Theresa Röthinger und Evelin Körner die Überlegenheit der Gastgeberinnen anerkennen. Sehr erfreulich war, dass Lotta Mühleidner und Sophia Christophel das Einserdoppel souverän gewannen.

Bambini, Südliga 5 TSV Harburg - TC Oettingen 2:4. Nur Luisa Vollert und Lilly Spiegl konnten ihre Einzel gewinnen. Im Doppel unterlagen Lotta Mühleidner und Lilly Spiegl äußerst knapp im Match-Tiebreak.

Midcourt, Südliga 2 TSV Harburg – TC Nördlingen II 2:4. Lenja Künast, Amelie Christ, Emilie Rieß und Maximilian Lenz traten gegen den erwartet starken Gegner an. Dabei holten Maximilian Lenz im Einzel sowie Amelie Christ und Emilie Rieß im Doppel die beiden Punkte für den TSV Harburg. (tsv)