So sieht die neugewählte Führungsriege der LG Donau-Ries aus

Die Leichtathletikgemeinschaft ehrt seine herausragenden Athleten. Eine Ämter innerhalb des Vorstandes werden neu besetzt.

Die Würdigung der Sportlerinnen und Sportler sowie Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der LG Donau-Ries (Leichtathletik-Gemeinschaft). Im zentral gelegenen Harburg trafen sich hierzu Vertreter der 14 Mitgliedervereine.

15 Athleten hatten sich aufgrund ihrer starken Wettkampfleistung im Jahr 2022 eine Auszeichnung verdient. Nach kurzer Eröffnung der Veranstaltung durch den Vorsitzenden Robert Kleinle, richtete Harburgs Bürgermeister Christoph Schmid ein kurzes Grußwort an die Versammelten. Im Hinblick auf die anstehenden Wahlen bat er die Anwesenden, sich weiterhin für den Sport zu engagieren: „Nach Corona ist auch in Harburg sichtbar, dass sich immer weniger Ehrenamtliche finden.“ Trotzdem hoffe er, dass im Laufe des Abends alle Posten besetzt werden könnten.

Die LG hat neben dem Rainer Trainer Horst Pfeuffer den Tod des Ehrenmitglieds und ersten Vorsitzenden der LG Donau-Ries, Hans Schneider, zu betrauern.

Weniger Athletinnen und Athleten treten zu Wettkämpfen an

Vorsitzender Robert Kleinle sprach in seinem Bericht neben den Neuerungen in der Jedermannslauf-Serie 2021, die erst im April 2022 abgeschlossen werden konnte, die zögerliche Wettkampfbeteiligung der Athleten an. Dies sei sicher eine Auswirkung des Lockdowns. Trotzdem gebe es gerade mit den schnellen Sportlerinnen des TSV Nördlingen tolle Erfolge zu verzeichnen. Nachdem neben den gemeinsamen Stützpunkttrainings in diesem Jahr wieder gemeinsame Trainingslager veranstaltet werden konnten, blicke Kleinle hier positiv in die Zukunft. Gedanken machen müssen sich die Vereinsvertreter der LG über die weitere Organisationsarbeit der Jedermannslauf-Serie, die trotz der Umstellung auf die elektronische Zeitabnahme, sehr aufwendig ist.

Martin Kurnoth sprach als Jugendvertreter über die erfolgreiche Jugendveranstaltung der LG Donau-Ries. So besuchten 24 junge Sportlerinnen und Sportler gemeinsam den Abschlusstag der EM in München. Michael Häcker, der nach neun Jahren sorgfältiger Arbeit sein Amt als Kassier zur Verfügung stellte, konnte in seinem Kassenbericht auf eine sehr gute finanzielle Lage verweisen. So können insbesondere die jugendlichen Sportler weiterhin durch die LG problemlos gefördert werden.

Höhepunkt der Versammlung waren die Ehrungen der Sportler. Hier ragten vor allem die Nördlinger Sprint-Talente Anna Grasse (Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften über 400 Meter und der 4x100-Meter-Staffel der U16 mit neuem LG Rekord) sowie Florian Gnad vom VSC Donauwörth mit dem dritten Platz bei den bayerischen Meisterschaften über 400 Meter heraus.

Wegen herausragender Leistungen wurden Sportler aus der Region geehrt: (oben v. li.) Bürgermeister Christoph Schmid, Annika Knaus, Florian Gnad, Viktor Bely, Martin Kurnoth, Christoph Humburger, Jonas Schöniger, 2. Vorsitzender Martin Gnad. Unten: 1. Vorsitzender Robert Kleinle, Lina Heinle, Eva Eisenbarth, Laura Diethei, Teresa Siebachmeyer, Lina Mair und Präsident Armin Neudert. Foto: C. Kleinle

Harburgs Bürgermeister Schmid wirbt für das Ehrenamt

Als Wahlleiter warb Harburgs Bürgermeister Schmid nochmals intensiv für das Ehrenamt und ließ nicht locker, bis alle Posten wieder besetzt waren. Künftig übernimmt Anna Rauter das Amt des Kassiers. Florian Gnad wird sich ab sofort als Erwachsenenwart engagieren und Bianca Wedtgrube folgt ihm als Jugendwart. Zusätzlich unterstützen Alexander Funk vom SV Mauren und Michael Häcker vom VSC Donauwörth den Vorstand als Beisitzer. Alle anderen Posten blieben unverändert.

Die Abschlussworte richtete der wiedergewählte Präsident Armin Neudert an die Mitglieder und bat eindringlich die Zusammenarbeit der Vereine des Landkreises innerhalb der LG Donau-Ries weiterhin aufrechtzuerhalten, denn dadurch habe man schon sehr viel erreicht. (AZ)