Harburger Luis Rühl in den Triathlon-Nationalkader aufgenommen

Der 18-jährige Triathlet Luis Rühl aus Harburg gehört in den letzten Jahren nicht nur zu den besten Altersklassen-Athleten in Deutschland, sondern ​schaffte jetzt als erster Triathlet im weiteren schwäbischen Umfeld auch die Nominierung in die deutsche ​Triathlon-Nationalmannschaft. Der NK1 (Nationalkader) ist die maximale Qualifikationsstufe für Junioren und ist gleichbedeutend mit der höchsten Förderstufe durch die Deutsche Triathlon-Union. ​Diese umfasst Trainingslehrgänge, Trainingslager, Ausrüstung​, Leistungsdiagnostiken und eine Betreuung durch den Bundestrainer.

Der ​NK1-Status wird Athletinnen und Athleten mit einer mittel- bis langfristigen Perspektive für die Integration in die Nationalmannschaften der Männer/Frauen​ gewährt. Rühl erfüllte den NK1-Status durch seine konstant guten Leistungen im DTU Nachwuchs Cup (eine nationale Rennserie mit vier Veranstaltungen). Bereits im Frühjahr konnte er in Halle mit dem zweiten Platz auftrumpfen, es folgten zwei fünfte Plätze in Forst und Roth und die deutsche Vizemeisterschaft in Jena. Vor wenigen Tagen konnte er beim Silvesterlauf in Gersthofen seine Klasse beweisen und erreichte im Feld der Laufspezialisten den vierten Platz.

Luis Rühl trainiert täglich, oft zwei Mal pro Tag

Im vergangenen Jahr​ nahm Rühl außerdem noch an zahlreichen ​anderen Wettkämpfen - nicht nur im Jugendbereich - teil und erzielte starke Ergebnisse. Am meisten sind dabei seine Erfolge bei den Triathlon-Veranstaltungen in Ingolstadt und Oettingen zu bewerten, hier setzte er sich gegen teils riesige Startfelder durch. Seine Trainingsroutine ist intensiv: Er trainiert täglich, oft bis zu zwei Mal am Tag, und legt großen Wert auf eine ausgewogene Ernährung und Regeneration. „Es ist nicht immer einfach gewesen, Schule und Sport zu vereinen“, sagt Luis. „Aber ich liebe, was ich tue, und das motiviert mich, mein Bestes zu geben.“

Primäres Ziel in diesem Jahr ist es, sich für die internationalen Wettkämpfe zu qualifizieren - so finden die Europameisterschaften im österreichischen Kitzbühel statt. Die weltbesten Triathleten treffen sich dann im Oktober im australischen Wollongong. Daneben hat Rühl auch die Möglichkeit wahrgenommen und hat sich für ein neues Bundesligateam entschieden. So startet er im nächsten Jahr für die DSW Darmstadt. Die Darmstädter belegten in dieser Saison den dritten Platz unter den 15 Erstligisten - ein erfolgreiches Team. (AZ)