TSV Harburg: Zwei DM-Titel und viele starke Leistungen

Der Rothsee-Triathlon fand in diesem Jahr bereits zum 36. Mal statt – ein Nachweis für die Popularität dieser Sportart, denn alle Startplätze waren schon Monate im Voraus ausgebucht. Neben den Wettkämpfen des BTV-Nachwuchses (Bayerischer Triathlon-Verband) wurden auch die Deutschen Meisterschaften der Klassen Jugend A und Junioren durchgeführt. Mit dabei waren wieder einige Sportlerinnen und Sportler des TSV Harburg.

Bereits am frühen Morgen gingen die Harburger Talente in den BTV-Rennen an den Start. In der Klasse Schüler B traten Maximilian Kirsten und Maxime Westphal an. In den Disziplinen Schüler A sowie Jugend B und A (400 Meter Schwimmen, zehn Kilometer Radfahren, 2,5 Kilometer Laufen) siegte Julia Weiland souverän in der Jugend A. Ihre Teamkollegin Elisabeth Haupt belegte Platz zwei – beide nutzen das Rennen als Vorbereitung für die Regionalliga kommende Woche in Trebgast.

Quinn Ellrich (Schüler A) erreichte einen hervorragenden zweiten Rang, gefolgt von Levin Gentner auf Platz 13. Joel Westphal belegte in der Jugend B den beachtlichen siebten Platz.

Luis Rühl holt den Deutschen Meistertitel im Team

In den anspruchsvolleren DTU-Cup-Wettbewerben (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen) verlangte die starke Sonneneinstrahlung den Athlet:innen alles ab. Das Team des TSV Harburg stellte mit sechs Startern ein großes Kontingent im BTV-Kader. In der männlichen Jugend A erreichte Luca Schreitmüller Platz 32, Simon Naschwitz, ein Jahr jünger, belegte Position 56 mit einem fehlerfreien Rennen.

Seine exzellente Form präsentierte Luis Rühl: Er erreichte im DTU-Cup der Junioren einen starken vierten Platz – die Entscheidung im abschließenden Lauf war hart umkämpft. Außerdem sicherte er sich mit seinen Trainingskameraden den Titel in der deutschen Teamwertung.

Giulia Göttler: Rang fünf im Einzel und Team-Titel

Beim weiblichen Jugend-A-Rennen sicherte sich Giulia Göttler den fünften Platz und festigte damit ihre Position an der nationalen Spitze. Gemeinsam mit zwei bayerischen Teamkolleginnen gewann sie die Deutsche Meisterschaft in der Mannschaftswertung. Ebenfalls zu überzeugen wusste Nina Mayer, die mit ihrem 16. Platz ebenfalls ein gutes Rennen absolvierte. Chiara Göttler (Juniorinnen) zeigte ebenfalls ihre gute Form und wurde Sechste. (AZ)