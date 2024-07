Teams des TSV Harburg brillieren in ihrer ersten Bayernliga-Saison

Nach dem Saisonende ist für die Triathleten des TSV Harburg klar: Das Bayernligadebüt ist mehr als geglückt. Beide Mannschaften haben ihr erstes Jahr in dieser Klasse hervorragend gemeistert.

Beim Triathlon in Schongau fand der vierte und letzte Wettkampf der diesjährigen Bayernligasaison statt. Bei dem Wettkampfformat des Mannschaftssprints geht nur der jeweils drittplatzierte einer Mannschaft in die Wertung ein. Das heißt, es kommt neben der Leistungsfähigkeit der einzelnen Athleten auch wesentlich auf die richtige Taktik an. Den Anfang machten die Herren, für das Harburger Quartett standen Tobias Ullrich, Markus Stang, Lukas Berger und Jan-Henrik Trautsch am Start.

Fast zeitgleich und in Tuchfühlung zur Spitze konnten die Vier das 750 Meter lange Schwimmen absolvieren. Ullrich holte die fehlenden Sekunden gleich beim Start der 20-Kilometer -Radstrecke auf und schloss noch in die Spitzengruppe auf. In der zweiten Radgruppe behaupteten sich Jan-Henrik Trautsch, Lukas Berger, der wieder seine Radstärke ausspielen konnte, und Markus Stang. Jedoch riss die Gruppe nach einem Antritt der Konkurrenten auseinander. So wurde Trautsch in die nun neu formierte dritte Gruppe zurückgeworfen, die die entstandene Lücke nicht mehr schließen konnte.

Icon Vergrößern Triathlon-Teams des TSV Harburg beenden die Saison in der Bayernliga. Das Bild zeigt das Herrenteam (von links): Markus Stang, Lukas Berger, Tobias Ullrich und Jan-Hendrik Trautsch. Foto: Anna Berger Icon Schließen Schließen Triathlon-Teams des TSV Harburg beenden die Saison in der Bayernliga. Das Bild zeigt das Herrenteam (von links): Markus Stang, Lukas Berger, Tobias Ullrich und Jan-Hendrik Trautsch. Foto: Anna Berger

Nun ging es auf den abschließenden Fünf-Kilometer-Lauf, der aufgrund der mittlerweile 28 Grad heißen Lechpromenade nochmals alles abverlangte. Aufgrund des Mannschaftsformats wartete Ullrich in der Wechselzone auf Berger und Stang und konnte ihnen zum noch schnelleren Wechsel verhelfen. In Folge unterstützte er auch mit seiner Laufstärke die beidem Mannschaftskameraden. Bereits nach 500 Metern überholten sie so eine vor ihnen liegende Mannschaft und distanzierten sie deutlich.

Mit Platz vier in der Gesamtwertung der zweithöchsten Liga Bayerns traten die aus dem Vorjahr aufgestiegenen TSV-Athleten stolz die Heimreise an. Mit dem mehr als unglücklichen Auftakt in Weiden war dieser Gesamtrang das maximal Erreichbare. Trainer und Team sind mit dem Saisonverlauf vollkommen zufrieden.

Fünfter Rang für das Damenteam SG Triathlon Team Donau Ries

Für die neu formierte Damenmannschaft SG Triathlon Team Donau Ries (zusammen mit dem TSV Oettingen) standen in Schongau Simone Lechner, Franziska Krischdat ,Lea Büsch und Diana Naschwitz an der Startlinie. Auch der vorgegebene Plan der vier Damen ging vollkommen auf. Die Schwimmstärke von Lea Büsch ermöglichte ihr auf Platz eins aus dem mit 17,6 Grad recht frischen Lech zu steigen. Dann lag es an Franziska Krischdat, ihre Radstärke voll auszuspielen, um einen Vorsprung auf die beiden etwas schnelleren Läuferinnen Büsch und Naschwitz herauszufahren. Beim abschließenden Lauf konnte mit gegenseitiger Hilfestellung ein hervorragender fünfter Platz in der Tageswertung erreicht werden.

In der Gesamtwertung der Bayernliga schaffte die SG mit dem dritten Platz den Sprung auf das Podest. Trainer Jochen Rühl dazu: „Platz drei bei den Damen ist eine überzeugende Leistung - für das neu formierte Team aus ganz jungen Talenten und erfahrenen Triathletinnen eine tolle und so nicht erwartete Platzierung. „Ich sehe in der Mannschaft noch ganz viel Potential, ich halte sogar den Aufstieg in die 2. Bundesliga für möglich!“ (AZ)