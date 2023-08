Heimstetten

vor 2 Min.

Gelb-Rote Karte leitet Niederlage für TSV Rain ein

Plus Ein ausgeglichenes und spannendes Spiel zwischen dem TSV Rain und dem SV Heimstetten nimmt eine jähe Wendung, als Dominic Schröder frühzeitig vom Platz geschickt wird.

Von Gerd Jung

Am Dienstagabend kassierte der TSV Rain beim Mitabsteiger aus der Regionalliga Bayern, dem SV Heimstetten, eine unglückliche 0:3-Niederlage. Bis zur 50. Minute war es ein ansehnliches Bayernligaspiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Doch nach der Gelb-Roten Karte für den Rainer Dominic Schröder verloren die Blumenstädter völlig die Kontrolle und mussten sich der Übermacht geschlagen geben.

Rains Cheftrainer Tjark Dannemann veränderte seine Startaufstellung nach dem 1:1 gegen den FC Ismaning an zwei Stellen: Julian Bosch und Fabian Triebel spielten für Muris Avdic und Lukas Müller, die beide auf die Bank rutschten. Beide Mannschaften traten von Beginn an offensiv auf. Schon nach drei Minuten zeigte Rains Keeper Florian Rauh sein Können, als er einen Fernschuss parierte. Aber auch der Heimstettener Schlussmann, Maximilian Riedmüller, behielt die Kontrolle und war einen Tick schneller am Ball als der vor ihm auftauchende Benjamin Krist, sonst hätte Rain bereits nach zehn Minuten die Führung erzielen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .